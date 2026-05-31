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Alerta astrológico: Estes 5 signos vão enfrentar um mês de junho caótico e cheio de imprevistos

Regido pela carta 'A Torre', o novo mês promete rupturas graves e testes de paciência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:26

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Se você estava esperando um mês de junho tranquilo para curtir o clima de inverno, o Tarot tem um aviso importante: é melhor se preparar para fortes emoções. Sob a regência de A Torre, o arcano que simboliza imprevistos, quebras de expectativas e a queda daquilo que já não se sustenta, o período exigirá muito jogo de cintura de todo o zodíaco. No entanto, cinco signos específicos receberam as cartas mais tensas e devem redobrar a atenção.

A leitura das cartas, realizada pelo Personare, vale tanto para o Sol quanto para o Ascendente. Portanto, se você tem um desses posicionamentos na lista abaixo, use as previsões como um conselho estratégico para evitar dores de cabeça.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Os 5 signos em alerta em junho

Libra (Três de Espadas): Recebeu a carta mais pesada do mês. Junho vai cutucar feridas antigas, trazendo à tona mágoas acumuladas e ressentimentos guardados que não podem mais ser ignorados.

Leão (O Louco): A carta traz uma energia de liberdade e ousadia, mas funciona como um perigo silencioso. Agir por impulso ou tomar decisões sem pensar nas consequências vai custar muito caro lá na frente.

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Sagitário (Sete de Copas): O signo das grandes expectativas vai quebrar a cara se não pisar no chão. Junho traz o risco de ilusões e promessas falsas, especialmente na vida amorosa.

Câncer (A Temperança): Esqueça a pressa. Junho será um teste de paciência forçada para os cancerianos, com processos lentos e respostas que vão demorar a chegar.

Touro (Rainha de Ouros): O alerta aqui é financeiro. O mês exige torneiras fechadas, corte de gastos supérfluos e muita contenção para não fechar as contas no vermelho.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

O cenário para os outros 7 signos

Se o seu signo escapou da lista de alerta, as notícias são bem mais animadoras e focadas em colheita, organização e novos começos:

Áries (Cavaleiro de Copas): Junho perfeito para conquistar objetivos usando o poder da comunicação e da sedução.

Gêmeos (Valete de Paus): Momento de parar de procrastinar, tirar os projetos do papel e resolver pendências.

Virgem (A Força): A carta mais potente do mês valida as suas escolhas. Você está no caminho certo e com as rédeas da situação.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Escorpião (O Imperador): Fase ideal para colocar ordem na casa, organizar o bolso e assumir posturas de liderança.

Capricórnio (Rei de Copas): Mês de prosperidade. Hora de desarmar a armadura, abrir o coração e colher os lucros financeiros.

Aquário (Cavaleiro de Paus): Movimento, energia física em alta e novos horizontes se abrindo na carreira e rotina.

Peixes (Ás de Copas): Renovação total. Junho chega com sentimentos novos, criatividade aflorada e novos começos no amor.

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