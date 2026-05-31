PREVISÕES DO TAROT

Alerta astrológico: Estes 5 signos vão enfrentar um mês de junho caótico e cheio de imprevistos

Regido pela carta 'A Torre', o novo mês promete rupturas graves e testes de paciência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:26

Tarot Crédito: Shutterstock

Se você estava esperando um mês de junho tranquilo para curtir o clima de inverno, o Tarot tem um aviso importante: é melhor se preparar para fortes emoções. Sob a regência de A Torre, o arcano que simboliza imprevistos, quebras de expectativas e a queda daquilo que já não se sustenta, o período exigirá muito jogo de cintura de todo o zodíaco. No entanto, cinco signos específicos receberam as cartas mais tensas e devem redobrar a atenção.



A leitura das cartas, realizada pelo Personare, vale tanto para o Sol quanto para o Ascendente. Portanto, se você tem um desses posicionamentos na lista abaixo, use as previsões como um conselho estratégico para evitar dores de cabeça.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Os 5 signos em alerta em junho

Libra (Três de Espadas): Recebeu a carta mais pesada do mês. Junho vai cutucar feridas antigas, trazendo à tona mágoas acumuladas e ressentimentos guardados que não podem mais ser ignorados.



Leão (O Louco): A carta traz uma energia de liberdade e ousadia, mas funciona como um perigo silencioso. Agir por impulso ou tomar decisões sem pensar nas consequências vai custar muito caro lá na frente.

Sagitário (Sete de Copas): O signo das grandes expectativas vai quebrar a cara se não pisar no chão. Junho traz o risco de ilusões e promessas falsas, especialmente na vida amorosa.

Câncer (A Temperança): Esqueça a pressa. Junho será um teste de paciência forçada para os cancerianos, com processos lentos e respostas que vão demorar a chegar.

Touro (Rainha de Ouros): O alerta aqui é financeiro. O mês exige torneiras fechadas, corte de gastos supérfluos e muita contenção para não fechar as contas no vermelho.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

O cenário para os outros 7 signos

Se o seu signo escapou da lista de alerta, as notícias são bem mais animadoras e focadas em colheita, organização e novos começos:

Áries (Cavaleiro de Copas): Junho perfeito para conquistar objetivos usando o poder da comunicação e da sedução.

Gêmeos (Valete de Paus): Momento de parar de procrastinar, tirar os projetos do papel e resolver pendências.

Virgem (A Força): A carta mais potente do mês valida as suas escolhas. Você está no caminho certo e com as rédeas da situação.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Escorpião (O Imperador): Fase ideal para colocar ordem na casa, organizar o bolso e assumir posturas de liderança.

Capricórnio (Rei de Copas): Mês de prosperidade. Hora de desarmar a armadura, abrir o coração e colher os lucros financeiros.

Aquário (Cavaleiro de Paus): Movimento, energia física em alta e novos horizontes se abrindo na carreira e rotina.