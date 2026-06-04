ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de junho): quinta-feira favorece conquistas, acordos e novas oportunidades

As energias do dia incentivam decisões práticas, conversas produtivas e avanços que podem gerar resultados importantes nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 4 de junho, é um bom momento para resolver pendências, buscar respostas e agir com mais confiança diante de situações que vinham exigindo paciência. Pequenos movimentos feitos agora têm potencial para abrir caminhos interessantes no trabalho, nas finanças e nos relacionamentos.

Áries: Sua capacidade de liderança estará em evidência. O dia favorece iniciativas profissionais e conversas que podem render bons frutos. Aproveite para dar andamento a planos que estavam esperando o momento certo.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 9

Touro: A estabilidade que você procura começa a dar sinais mais concretos. Questões financeiras tendem a caminhar melhor e uma boa notícia pode trazer mais tranquilidade ao seu dia.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 6

Gêmeos: Sua habilidade de comunicação será uma das maiores vantagens hoje. Contatos, reuniões e mensagens importantes podem abrir portas que você não esperava encontrar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer: O momento favorece decisões relacionadas à família e à vida pessoal. Você poderá perceber com mais clareza quais situações merecem sua energia e quais precisam ser deixadas para trás.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: Uma oportunidade de destaque pode surgir quando menos esperar. Sua confiança estará em alta e ajudará a conquistar espaço em ambientes competitivos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece organização, planejamento e decisões inteligentes. Resolver assuntos pendentes agora poderá trazer uma sensação importante de alívio.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Conversas sinceras fortalecem laços e ajudam a evitar mal-entendidos. O período também favorece acordos e negociações de interesse pessoal.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie mais nas suas percepções e não ignore sinais que vêm se repetindo há algum tempo.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia traz movimento e vontade de explorar novos caminhos. Uma proposta diferente pode despertar seu interesse e abrir novas perspectivas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Questões profissionais ganham destaque e podem trazer reconhecimento. Sua dedicação tende a ser notada por pessoas importantes.

Cor da sorte: Cinza-prata

Número da sorte: 10

Aquário: Novas ideias surgem com força e podem gerar resultados interessantes no futuro. Aproveite para anotar projetos e compartilhar opiniões.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: O dia favorece equilíbrio emocional e momentos de reflexão. Uma conversa tranquila poderá trazer respostas que você procurava há algum tempo.

Cor da sorte: Lilás