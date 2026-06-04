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Cor e número da sorte de hoje (4 de junho): quinta-feira favorece conquistas, acordos e novas oportunidades

As energias do dia incentivam decisões práticas, conversas produtivas e avanços que podem gerar resultados importantes nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 4 de junho, é um bom momento para resolver pendências, buscar respostas e agir com mais confiança diante de situações que vinham exigindo paciência. Pequenos movimentos feitos agora têm potencial para abrir caminhos interessantes no trabalho, nas finanças e nos relacionamentos.

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Áries: Sua capacidade de liderança estará em evidência. O dia favorece iniciativas profissionais e conversas que podem render bons frutos. Aproveite para dar andamento a planos que estavam esperando o momento certo.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 9

Touro: A estabilidade que você procura começa a dar sinais mais concretos. Questões financeiras tendem a caminhar melhor e uma boa notícia pode trazer mais tranquilidade ao seu dia.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 6

Gêmeos: Sua habilidade de comunicação será uma das maiores vantagens hoje. Contatos, reuniões e mensagens importantes podem abrir portas que você não esperava encontrar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: O momento favorece decisões relacionadas à família e à vida pessoal. Você poderá perceber com mais clareza quais situações merecem sua energia e quais precisam ser deixadas para trás.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: Uma oportunidade de destaque pode surgir quando menos esperar. Sua confiança estará em alta e ajudará a conquistar espaço em ambientes competitivos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece organização, planejamento e decisões inteligentes. Resolver assuntos pendentes agora poderá trazer uma sensação importante de alívio.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Conversas sinceras fortalecem laços e ajudam a evitar mal-entendidos. O período também favorece acordos e negociações de interesse pessoal.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie mais nas suas percepções e não ignore sinais que vêm se repetindo há algum tempo.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia traz movimento e vontade de explorar novos caminhos. Uma proposta diferente pode despertar seu interesse e abrir novas perspectivas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Questões profissionais ganham destaque e podem trazer reconhecimento. Sua dedicação tende a ser notada por pessoas importantes.

Cor da sorte: Cinza-prata

Número da sorte: 10

Aquário: Novas ideias surgem com força e podem gerar resultados interessantes no futuro. Aproveite para anotar projetos e compartilhar opiniões.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: O dia favorece equilíbrio emocional e momentos de reflexão. Uma conversa tranquila poderá trazer respostas que você procurava há algum tempo.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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