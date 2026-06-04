Cor e número da sorte de hoje (4 de junho): quinta-feira favorece conquistas, acordos e novas oportunidades

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Giuliana Mancini
Publicado em 4 de junho de 2026 às 09:00
Hoje, 4 de junho, é um bom momento para resolver pendências, buscar respostas e agir com mais confiança diante de situações que vinham exigindo paciência. Pequenos movimentos feitos agora têm potencial para abrir caminhos interessantes no trabalho, nas finanças e nos relacionamentos.
Áries: Sua capacidade de liderança estará em evidência. O dia favorece iniciativas profissionais e conversas que podem render bons frutos. Aproveite para dar andamento a planos que estavam esperando o momento certo.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 9
Touro: A estabilidade que você procura começa a dar sinais mais concretos. Questões financeiras tendem a caminhar melhor e uma boa notícia pode trazer mais tranquilidade ao seu dia.
Cor da sorte: Verde-esmeralda
Número da sorte: 6
Gêmeos: Sua habilidade de comunicação será uma das maiores vantagens hoje. Contatos, reuniões e mensagens importantes podem abrir portas que você não esperava encontrar.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Câncer: O momento favorece decisões relacionadas à família e à vida pessoal. Você poderá perceber com mais clareza quais situações merecem sua energia e quais precisam ser deixadas para trás.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Leão: Uma oportunidade de destaque pode surgir quando menos esperar. Sua confiança estará em alta e ajudará a conquistar espaço em ambientes competitivos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: O dia favorece organização, planejamento e decisões inteligentes. Resolver assuntos pendentes agora poderá trazer uma sensação importante de alívio.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 5
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Libra: Conversas sinceras fortalecem laços e ajudam a evitar mal-entendidos. O período também favorece acordos e negociações de interesse pessoal.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 2
Escorpião: Sua intuição estará especialmente afiada. Confie mais nas suas percepções e não ignore sinais que vêm se repetindo há algum tempo.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 7
Sagitário: O dia traz movimento e vontade de explorar novos caminhos. Uma proposta diferente pode despertar seu interesse e abrir novas perspectivas.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
As plantas que são a cara de cada signo
Capricórnio: Questões profissionais ganham destaque e podem trazer reconhecimento. Sua dedicação tende a ser notada por pessoas importantes.
Cor da sorte: Cinza-prata
Número da sorte: 10
Aquário: Novas ideias surgem com força e podem gerar resultados interessantes no futuro. Aproveite para anotar projetos e compartilhar opiniões.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 11
Peixes: O dia favorece equilíbrio emocional e momentos de reflexão. Uma conversa tranquila poderá trazer respostas que você procurava há algum tempo.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12