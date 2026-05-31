Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tudo finalmente começa a dar certo para 5 signos a partir de junho de 2026

Segundo a astróloga Amy Demure, alguns signos entram em um dos períodos mais sortudos e transformadores dos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Junho de 2026 marca o início de uma fase extremamente positiva para alguns signos do zodíaco. Com a chegada de um novo ciclo de crescimento, oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar, enquanto áreas que enfrentavam bloqueios finalmente ganham movimento.

Segundo a astróloga Amy Demure, cinco signos serão especialmente beneficiados ao longo dos próximos meses. Amor, carreira, dinheiro e realização pessoal entram em destaque, trazendo uma sequência de conquistas que pode se estender até meados de 2027. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Junho promete ser inesquecível: 5 signos entram no mês mais favorável de 2026

Junho promete ser inesquecível: 5 signos entram no mês mais favorável de 2026

Imagem - Hoje (31 de maio) pode ser o dia de encerrar ciclos, aliviar preocupações e perceber que algumas mudanças já começaram sem você notar

Hoje (31 de maio) pode ser o dia de encerrar ciclos, aliviar preocupações e perceber que algumas mudanças já começaram sem você notar

Imagem - A poderosa Lua Azul de 31 de maio traz um aviso urgente para todos os signos e promete revelações impossíveis de ignorar

A poderosa Lua Azul de 31 de maio traz um aviso urgente para todos os signos e promete revelações impossíveis de ignorar

Áries: Se existe um setor da sua vida que promete surpreender positivamente nos próximos meses, é o amor. Novas conexões, reencontros marcantes e relacionamentos mais profundos ganham força a partir de junho. Para quem já está comprometido, o período favorece planos mais sérios e decisões importantes a dois. Você também tende a se sentir mais alinhado com seus objetivos e com aquilo que realmente deseja construir para o futuro.

Dica cósmica: Abra espaço para novas experiências sem tentar controlar cada detalhe do caminho.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: Depois de um período de crescimento intenso, você entra em uma fase de recompensas concretas. O destaque agora está nas finanças e na carreira. Esforços realizados nos últimos meses começam a gerar resultados visíveis, trazendo reconhecimento, valorização profissional e mais estabilidade. A sensação será de que, finalmente, as pessoas passam a enxergar tudo o que você é capaz de entregar.

Dica cósmica: Continue investindo nos seus talentos. O retorno tende a ser maior do que imagina.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Leão: Junho marca o início de uma das fases mais importantes da sua vida recente. Você entra em um ciclo de expansão, confiança e oportunidades que pode durar mais de um ano. Projetos ganham força, sua imagem se fortalece e portas que permaneceram fechadas durante muito tempo começam a se abrir. Além disso, relacionamentos, carreira e crescimento pessoal caminham lado a lado, trazendo uma sensação rara de realização.

Dica cósmica: Não diminua seus sonhos. O momento favorece quem tem coragem de pensar grande.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Se os últimos tempos pareceram lentos ou injustos, o cenário começa a mudar significativamente. A área profissional ganha destaque, abrindo espaço para promoções, novos projetos e oportunidades financeiras promissoras. Ideias que estavam apenas no papel podem finalmente se transformar em fontes concretas de renda. Quanto mais foco e disciplina você demonstrar, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: Acredite mais no potencial das suas ambições. Elas estão mais próximas do que parecem.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário: O amor entra em uma fase de expansão e movimento. Para muitos aquarianos, os próximos meses podem trazer encontros marcantes, relacionamentos importantes ou um fortalecimento significativo de vínculos já existentes. É um período que favorece compromissos, parcerias e conexões que têm potencial para durar muito tempo. Você também tende a atrair pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus.

Dica cósmica: Permita que as pessoas se aproximem. Nem toda vulnerabilidade representa um risco.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cidade 8D mais futurista do mundo impressiona com prédios neon, telões enormes e trens que atravessam prédios

Cidade 8D mais futurista do mundo impressiona com prédios neon, telões enormes e trens que atravessam prédios
Imagem - Acessório de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' vira febre entre famosas; saiba o que é

Acessório de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' vira febre entre famosas; saiba o que é
Imagem - Antes da Copa do Mundo, Madrasta de Neymar impressiona após repaginada no visual; veja fotos

Antes da Copa do Mundo, Madrasta de Neymar impressiona após repaginada no visual; veja fotos