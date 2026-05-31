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Hoje (31 de maio) pode ser o dia de encerrar ciclos, aliviar preocupações e perceber que algumas mudanças já começaram sem você notar

O domingo chega com uma energia mais leve, mas também mais consciente, favorecendo reflexões importantes sobre relacionamentos, planos e bem-estar emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia neste domingo, 31 de maio, convida a desacelerar e observar com mais atenção o que vem acontecendo ao seu redor. Algumas respostas podem surgir de maneira inesperada, enquanto certas preocupações começam a perder força. Será um momento favorável para fortalecer vínculos, descansar a mente e reorganizar prioridades para a nova semana.

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A poderosa Lua Azul de 31 de maio traz um aviso urgente para todos os signos e promete revelações impossíveis de ignorar

Áries: Hoje será importante diminuir o ritmo e prestar atenção aos sinais que você costuma ignorar na correria. Conversas familiares podem trazer mais clareza sobre uma situação antiga. Dica cósmica: Nem toda solução exige ação imediata.

Touro: O domingo favorece encontros agradáveis, momentos de conforto e mais proximidade com quem você ama. Aproveite para descansar sem culpa e recuperar suas energias. Dica cósmica: Seu bem-estar merece espaço na agenda.

Gêmeos: Hoje sua mente estará especialmente ativa, mas tente não transformar cada pensamento em preocupação. O dia favorece trocas sinceras e boas conversas. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O domingo traz mais sensibilidade e conexão emocional. Você pode sentir necessidade de ficar perto de pessoas que oferecem acolhimento e segurança. Dica cósmica: Escolha ambientes que tragam paz.

Leão: Hoje será um bom momento para equilibrar diversão e descanso. Algumas situações podem exigir mais empatia da sua parte, principalmente nos relacionamentos. Dica cósmica: Ouvir também fortalece sua presença.

Virgem: O dia favorece organização emocional e planejamento para os próximos dias. Você pode perceber que certas preocupações estavam ocupando espaço demais na sua mente. Dica cósmica: Simplificar pode ser libertador.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje os relacionamentos ganham destaque e algumas conversas podem aproximar pessoas que estavam distantes. O momento favorece reconciliações e entendimento. Dica cósmica: Nem toda diferença precisa virar conflito.

Escorpião: O domingo favorece introspecção e observação. Você pode perceber detalhes que passaram despercebidos nos últimos dias. Dica cósmica: Confie mais na sua percepção.

Sagitário: Hoje a vontade de sair da rotina estará forte. Mesmo pequenas mudanças de cenário podem renovar seu ânimo e sua criatividade. Dica cósmica: Novas perspectivas começam com novos caminhos.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia favorece descanso, estabilidade e reorganização de prioridades. Evite levar preocupações profissionais para momentos de lazer. Dica cósmica: Sua energia precisa de pausas.

Aquário: Hoje novidades ou conversas inesperadas podem movimentar seu domingo. Aproveite para trocar ideias e ampliar horizontes. Dica cósmica: Algumas respostas chegam através das pessoas.

Peixes: O domingo favorece criatividade, intuição e conexão com seus sentimentos. Procure respeitar seu tempo e suas necessidades emocionais. Dica cósmica: Sua sensibilidade é uma bússola valiosa.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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