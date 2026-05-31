ASTROLOGIA

Hoje (31 de maio) pode ser o dia de encerrar ciclos, aliviar preocupações e perceber que algumas mudanças já começaram sem você notar

O domingo chega com uma energia mais leve, mas também mais consciente, favorecendo reflexões importantes sobre relacionamentos, planos e bem-estar emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia neste domingo, 31 de maio, convida a desacelerar e observar com mais atenção o que vem acontecendo ao seu redor. Algumas respostas podem surgir de maneira inesperada, enquanto certas preocupações começam a perder força. Será um momento favorável para fortalecer vínculos, descansar a mente e reorganizar prioridades para a nova semana.

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Áries: Hoje será importante diminuir o ritmo e prestar atenção aos sinais que você costuma ignorar na correria. Conversas familiares podem trazer mais clareza sobre uma situação antiga. Dica cósmica: Nem toda solução exige ação imediata.

Touro: O domingo favorece encontros agradáveis, momentos de conforto e mais proximidade com quem você ama. Aproveite para descansar sem culpa e recuperar suas energias. Dica cósmica: Seu bem-estar merece espaço na agenda.

Gêmeos: Hoje sua mente estará especialmente ativa, mas tente não transformar cada pensamento em preocupação. O dia favorece trocas sinceras e boas conversas. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: O domingo traz mais sensibilidade e conexão emocional. Você pode sentir necessidade de ficar perto de pessoas que oferecem acolhimento e segurança. Dica cósmica: Escolha ambientes que tragam paz.

Leão: Hoje será um bom momento para equilibrar diversão e descanso. Algumas situações podem exigir mais empatia da sua parte, principalmente nos relacionamentos. Dica cósmica: Ouvir também fortalece sua presença.

Virgem: O dia favorece organização emocional e planejamento para os próximos dias. Você pode perceber que certas preocupações estavam ocupando espaço demais na sua mente. Dica cósmica: Simplificar pode ser libertador.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: Hoje os relacionamentos ganham destaque e algumas conversas podem aproximar pessoas que estavam distantes. O momento favorece reconciliações e entendimento. Dica cósmica: Nem toda diferença precisa virar conflito.

Escorpião: O domingo favorece introspecção e observação. Você pode perceber detalhes que passaram despercebidos nos últimos dias. Dica cósmica: Confie mais na sua percepção.

Sagitário: Hoje a vontade de sair da rotina estará forte. Mesmo pequenas mudanças de cenário podem renovar seu ânimo e sua criatividade. Dica cósmica: Novas perspectivas começam com novos caminhos.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: O dia favorece descanso, estabilidade e reorganização de prioridades. Evite levar preocupações profissionais para momentos de lazer. Dica cósmica: Sua energia precisa de pausas.

Aquário: Hoje novidades ou conversas inesperadas podem movimentar seu domingo. Aproveite para trocar ideias e ampliar horizontes. Dica cósmica: Algumas respostas chegam através das pessoas.