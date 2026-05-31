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Passeio de trem que toca as nuvens em ferrovia a 4,2 mil metros, atravessa túneis nas montanhas e vira destino turístico na Cordilheira dos Andes

Criado inicialmente como uma ligação ferroviária puramente comercial entre a Argentina e o Chile, a viagem de trem se tornou um destino turístico na década de 90

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 04:04

Ponto mais famoso do trajeto se ergue a mais de 4 km de altura
Ponto mais famoso do trajeto se ergue a mais de 4 km de altura Crédito: Presidencia de la Nacion / Imagem Tratada

Um trem azul corta a paisagem seca dos Andes argentinos e chega a 4.220 metros de altitude, onde o ar fica rarefeito e o horizonte parece encostar no céu. Este é o Tren a las Nubes, mais conhecido no Brasil como Trem para as Nuvens.

O passeio fica na província de Salta, no noroeste da Argentina, e tem como ponto mais famoso o Viaduto La Polvorilla. A estrutura de aço mede 224 metros de comprimento e 63 metros de altura sobre um cânion da Puna.

Lugares mais altos do mundo

O Palácio de Potala se ergue sobre o Monte Vermelho, a 3.700 metros de altitude, no Vale de Lhasa por Coolmanjackey / Wikimedia Commons
O Elevador Bailong sobe 326 metros nos paredões de Zhangjiajie, parque de formações rochosas em Hunan por Nyx Ning / Wikimedia Commons
A ponte Huajiang Canyon Bridge cruza o Beipanjiang com 625 metros de altura sobre o fundo do vale por Glabb / Wikimedia Commons
O teleférico de Mérida sobe até o Pico Espejo, a 4.765 metros de altitude, nos Andes venezuelanos por PSYCHO CREEK / Wikimedia Commons
O Estádio Daniel Alcides Carrión fica em Cerro de Pasco, a 4.338 metros de altitude, nos Andes peruanos por Kpachascondor / Wikimedia Commons
A estação Tanggula fica a 5.068 metros na ferrovia Qinghai–Tibet, no planalto tibetano por Schwalbe / Wikimedia Commons
O templo Tungnath fica a 3.680 metros em Uttarakhand e integra a rota Panch Kedar dedicada a Shiva por Navdeep Gusain / Wikimedia Commons
A Sagrada Família alcança 172,5 metros e assumiu o posto de igreja mais alta do mundo em Barcelona por Yeagov / Wikimedia Commons
A agência postal de Hikkim opera a cerca de 4.400 metros no vale de Spiti, no Himalaia indiano por Shrey.ashi / Wikimedia Commons
A Shanghai Tower abriga o Heavenly Jin no nível 120, o restaurante mais alto do mundo, a 556,36 metros acima do chão por Stefan Fussan / Wikimedia Commons
O lago Tilicho fica a 4.919 metros na região do Annapurna e é um dos lagos de trekking mais altos do Nepal por Nir gurung / Wikimedia Commons
A Top Thrill 2, em Cedar Point, chega a 128 metros de altura e mantém o recorde de montanha-russa de aço mais alta por Coasterman1234 / Wikimedia Commons
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O Palácio de Potala se ergue sobre o Monte Vermelho, a 3.700 metros de altitude, no Vale de Lhasa por Coolmanjackey / Wikimedia Commons

Para o alto e avante!

A ferrovia faz parte do ramal C-14, uma obra pensada para cruzar os Andes e aproximar a Argentina do Chile. A construção começou no início do século 20 e foi concluída em 1948, depois de décadas de interrupções.

O engenheiro Richard Fontaine Maury é um dos nomes ligados ao projeto. A solução do traçado evitou o uso de cremalheira, sistema dentado comum em algumas ferrovias de montanha, e apostou em curvas, rampas suaves e manobras de ganho de altitude.

Ele chega a uma das altitudes ferroviárias mais famosas do mundo e atravessa uma região andina marcada por montanhas, vilarejos pequenos e clima seco
Ele chega a uma das altitudes ferroviárias mais famosas do mundo e atravessa uma região andina marcada por montanhas, vilarejos pequenos e clima seco Crédito: Alicia Nijdam / Wikimedia Commons

A experiência completa utiliza ônibus pela Ruta Nacional 51 e trem a partir de San Antonio de los Cobres, uma cidade localizada a mais de 3.700 metros de altitude. O trajeto ferroviário dura cerca de uma hora até o viaduto, onde os passageiros descem para fotos antes do retorno.

Atenção nas alturas

Apesar de a marca de 4.220 metros fazer parte do encanto do passeio, ela também traz as suas próprias complicações. Em altitudes elevadas, há menos pressão de oxigênio, o que pode causar os chamados “males da montanha” em algumas pessoas.

Os sistemas podem incluir dificuldade para respirar, dor de cabeça, falta de apetite e vertigem
Os sistemas podem incluir dificuldade para respirar, dor de cabeça, falta de apetite e vertigem Crédito: Ali Kazal / Pexels

Uma revisão científica publicada na European Respiratory Review aponta que doenças agudas de altitude podem ocorrer após subidas a partir de 2.500 metros. O Trem para as Nuvens passa bem acima desse patamar.

Segundo a organização do passeio turístico, o trem conta com assistência médica em estrada e a bordo, além de acompanhamento por veículos 4x4 e plano de contingência.

Tags:

Turismo Trem Argentina Ferrovia Altura Montanha Chile

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