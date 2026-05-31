ARGENTINA

Passeio de trem que toca as nuvens em ferrovia a 4,2 mil metros, atravessa túneis nas montanhas e vira destino turístico na Cordilheira dos Andes

Criado inicialmente como uma ligação ferroviária puramente comercial entre a Argentina e o Chile, a viagem de trem se tornou um destino turístico na década de 90



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 04:04

Ponto mais famoso do trajeto se ergue a mais de 4 km de altura Crédito: Presidencia de la Nacion / Imagem Tratada

Um trem azul corta a paisagem seca dos Andes argentinos e chega a 4.220 metros de altitude, onde o ar fica rarefeito e o horizonte parece encostar no céu. Este é o Tren a las Nubes, mais conhecido no Brasil como Trem para as Nuvens.

O passeio fica na província de Salta, no noroeste da Argentina, e tem como ponto mais famoso o Viaduto La Polvorilla. A estrutura de aço mede 224 metros de comprimento e 63 metros de altura sobre um cânion da Puna.

Lugares mais altos do mundo 1 de 12

Para o alto e avante!

A ferrovia faz parte do ramal C-14, uma obra pensada para cruzar os Andes e aproximar a Argentina do Chile. A construção começou no início do século 20 e foi concluída em 1948, depois de décadas de interrupções.

O engenheiro Richard Fontaine Maury é um dos nomes ligados ao projeto. A solução do traçado evitou o uso de cremalheira, sistema dentado comum em algumas ferrovias de montanha, e apostou em curvas, rampas suaves e manobras de ganho de altitude.

Ele chega a uma das altitudes ferroviárias mais famosas do mundo e atravessa uma região andina marcada por montanhas, vilarejos pequenos e clima seco Crédito: Alicia Nijdam / Wikimedia Commons

A experiência completa utiliza ônibus pela Ruta Nacional 51 e trem a partir de San Antonio de los Cobres, uma cidade localizada a mais de 3.700 metros de altitude. O trajeto ferroviário dura cerca de uma hora até o viaduto, onde os passageiros descem para fotos antes do retorno.

Atenção nas alturas

Apesar de a marca de 4.220 metros fazer parte do encanto do passeio, ela também traz as suas próprias complicações. Em altitudes elevadas, há menos pressão de oxigênio, o que pode causar os chamados “males da montanha” em algumas pessoas.

Os sistemas podem incluir dificuldade para respirar, dor de cabeça, falta de apetite e vertigem Crédito: Ali Kazal / Pexels

Uma revisão científica publicada na European Respiratory Review aponta que doenças agudas de altitude podem ocorrer após subidas a partir de 2.500 metros. O Trem para as Nuvens passa bem acima desse patamar.