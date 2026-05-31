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Maré de prosperidade: 3 signos terão dia de sorte, dinheiro e boas notícias neste domingo (31)

Previsão para o último dia do mês aponta oportunidades inesperadas, crescimento financeiro e energia favorável para novos começos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo, 31 de maio, encerra o mês com uma energia especial para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia favorece reflexões importantes, oportunidades ligadas a dinheiro e decisões que podem abrir caminhos promissores para junho.

Para Câncer, as cartas indicam um momento de equilíbrio emocional e boas notícias envolvendo família ou vida financeira. O signo tende a sentir mais segurança para tomar decisões que vinha adiando há semanas.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

O dia também favorece encontros especiais e conversas capazes de fortalecer vínculos importantes.

Já Leão entra em uma fase de destaque e reconhecimento. O tarot aponta oportunidades relacionadas a projetos pessoais, além de maior confiança para assumir o protagonismo em situações que exigem liderança.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Questões profissionais podem começar a mostrar sinais positivos mesmo durante o período de descanso.

Para Peixes, a previsão indica forte conexão com a intuição e possibilidade de surpresas agradáveis. Convites inesperados, reencontros e novas oportunidades podem surgir de forma espontânea ao longo do dia.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

As cartas também favorecem criatividade, espiritualidade e planos para o futuro.

Segundo o tarot, o último dia de maio será ideal para encerrar ciclos desgastados, reorganizar prioridades e iniciar junho com mais clareza, confiança e prosperidade.

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