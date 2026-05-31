TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos terão dia de sorte, dinheiro e boas notícias neste domingo (31)

Previsão para o último dia do mês aponta oportunidades inesperadas, crescimento financeiro e energia favorável para novos começos

Heider Sacramento

Publicado em 31 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo, 31 de maio, encerra o mês com uma energia especial para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia favorece reflexões importantes, oportunidades ligadas a dinheiro e decisões que podem abrir caminhos promissores para junho.

Para Câncer, as cartas indicam um momento de equilíbrio emocional e boas notícias envolvendo família ou vida financeira. O signo tende a sentir mais segurança para tomar decisões que vinha adiando há semanas.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

O dia também favorece encontros especiais e conversas capazes de fortalecer vínculos importantes.

Já Leão entra em uma fase de destaque e reconhecimento. O tarot aponta oportunidades relacionadas a projetos pessoais, além de maior confiança para assumir o protagonismo em situações que exigem liderança.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Questões profissionais podem começar a mostrar sinais positivos mesmo durante o período de descanso.

Para Peixes, a previsão indica forte conexão com a intuição e possibilidade de surpresas agradáveis. Convites inesperados, reencontros e novas oportunidades podem surgir de forma espontânea ao longo do dia.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

As cartas também favorecem criatividade, espiritualidade e planos para o futuro.