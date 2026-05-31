CHINA

Cidade 8D mais futurista do mundo impressiona com prédios neon, telões enormes e trens que atravessam prédios

Na China, a metrópole 8D mistura neon, trens atravessando prédios e templos iluminados em um cenário que parece saído de Blade Runner



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:11

Skyline da cidade noturna é marcado pelo Zishui Xiaodeng, as "lanternas noturnas refletidas na água" Crédito: Maple Doctor / Wikimedia Commons

Chongqing, no sudoeste da China, costuma ser apontada como a cidade mais cyberpunk do mundo. Construída entre rios e montanhas, ela se destaca pela combinação de prédios, neon e tecnologia.

Também conhecida como “cidade vertical”, a metrópole chinesa é marcada pelo conceito de “Cidade 8D”. O modelo reúne uma cidade verticalizada, com diferentes plataformas, trilhos e arquitetura de última geração.

Destaques de Chongqing 1 de 9

Desenho futurista

Ao observar Chongqing durante a noite, o que mais chama atenção são seus edifícios estilizados com luzes neon. Eles misturam a arquitetura futurista moderna com elementos clássicos chineses, quase sempre iluminados por longas faixas de neon colorido.

Comparação de Chongqing com uma cidade cyberpunk fictícia do filme ‘Blade Runner’, um dos principais marcos desse gênero Crédito: Maple Doctor / Wikimedia Commons / Divulgação / IMDb

As luzes de neon, tão associadas às cidades cyberpunk, não aparecem por acaso. A própria prefeitura valoriza esse tipo de iluminação como uma marca registrada de Chongqing.

Também chamadas de Zishui Xiaodeng, algo como “lanternas noturnas refletidas na água”, as luzes ganham destaque em festivais. Prédios, pontes e até templos recebem suas próprias faixas luminosas.

Pavilhão Hong'en à noite Crédito: HMGiovanniV / Wikimedia Commmons

Além das luzes, a cidade impressiona pela grande densidade de prédios, sendo uma das mais verticalizadas do mundo. A explicação para isso, porém, vem de antes.

Como a região tem poucas áreas planas, a saída foi aproveitar melhor o espaço disponível e construir para cima. Assim, a geografia montanhosa ajudou a formar a paisagem vertical de Chongqing.

Integração tecnológica

Além da arquitetura, o futurismo também aparece na tecnologia urbana. O exemplo mais evidente está na malha ferroviária. Enquanto São Paulo inaugura seu primeiro monotrilho em 2026, Chongqing já é cortada por vários deles.

A cidade é conhecida pelos monotrilhos que passam por dentro de prédios comerciais e residenciais, aproveitando ao máximo o espaço disponível dentro do tecido urbano.

Trem da linha 2 atravessando a estação de Liziba Crédito: Junyi Lou / Wikimedia Commons

Além disso, o distrito abriga o Centro de Demonstração de Aplicações de Robótica e IA, que já mostrou mais de uma centena de robôs diferentes. Um dos focos da gestão local é atrair investimentos em “embodied AI”, com operações de robótica humanoide e financiamento de projetos na área.

Essa camada tecnológica também aparece na mobilidade. Chongqing foi incluída entre as primeiras cidades-piloto chinesas de integração “vehicle-road-cloud”. No fim de 2024, já operava uma plataforma municipal com dados em tempo real de 559 equipamentos viários e 5.859 veículos conectados.

Em 2026, a montadora Changan, sediada em Chongqing, recebeu licenças L4 para testes totalmente sem motorista em áreas da cidade, reforçando essa imagem futurista Crédito: Quzhouliulian / Wikimedia Commons

O que é cyberpunk?

O cyberpunk é um subgênero da ficção científica distópica. Ou seja, ele retrata um futuro distópico, marcado por alta tecnologia, pessimismo e baixa qualidade de vida.

As cidades se tornam hiperpoupulosas e carregadas de tecnologia e prédios, enquanto a população é afogada em poluição, desigualdade e desesperança Crédito: Divulgação / IMDb

Nesse tipo de futuro, a humanidade passa a ser tratada como um produto. Grandes empresas se transformam em megacorporações com mais poder do que muitos estados nacionais.

O mundo virtual e tecnológico também se torna cada vez mais integrado à vida humana, às vezes de forma literal. Ele surge como um mecanismo para escapar de uma realidade quebrada.