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'Tô fora': Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro

Cansada de boatos de reconciliação, influenciadora rebateu seguidora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:17

Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ingra Soares, de 35 anos, perdeu a paciência após ver seu nome envolvido em uma "piada de solteiro" do ex-marido Zé Vaqueiro e decidiu soltar o verbo nas redes sociais. Tudo começou quando Ingra postou fotos de biquíni e os internautas lotaram os comentários mencionando o cantor.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares 1 de 8

Amigos de Zé Vaqueiro, como Nattan e Xand Avião, andam brincando na internet sobre um suposto "sorteio" para quem quiser beijar o artista, que está solteiro. Ao ver uma seguidora comentar na sua foto "Certeza que ela ganhou o sorteio no off", Ingra não deixou barato e disparou "Tô fora!".

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Ingra posta após ter nome envolvido em 'sorteio' para beijar Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução/Instagram

Diante do falatório, Ingra gravou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram para dar um basta nos boatos de reconciliação. "Eu não falei de reconciliação nenhuma! Só respondi uma pessoa para ver se param. Já se passaram quase seis meses desde o nosso término e saiu muita coisa, muitas mentiras, falsas acusações, sem o mínimo de respeito", desabafou, lembrando que os dois ficaram juntos por seis anos e construíram uma vida do zero.