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Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário após noivado relâmpago; veja fotos

Ex-piloto de Fórmula 1 oficializou a união com o francês Etienne Bousquet-Cassagne

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:52

Ex-piloto de Fórmula 1 oficializou a união com o francês Etienne Bousquet-Cassagne Crédito: Reprodução 

O ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, de 50 anos, acaba de entrar para o time dos casados. O irmão do heptacampeão Michael Schumacher oficializou a sua união com o empresário e relações-públicas francês Etienne Bousquet-Cassagne, de 36 anos. O casamento aconteceu em grande estilo, sob a luz do dia na região de Saint-Tropez, na Riviera Francesa, apenas alguns meses após o casal anunciar o noivado em fevereiro.

Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário francês

Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Reprodução/Instagram
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne por Reprodução/Instagram
Os irmãos Michael Schumacher e Ralf Schumacher em foto de 2006 por Getty Images
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne por Reprodução/Instagram
Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Reprodução/Instagram
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Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne se casaram na França por Grosby Group

Na hora do "sim", com vista para o mar, ambos vestiam ternos e gravatas idênticos. Logo após a cerimônia, os recém-casados subiram a bordo de uma lancha para estourar o champanhe e brindar à nova fase. Mais tarde, para curtir a festa e cortar o bolo ao lado dos convidados, eles trocaram os trajes formais por camisas polo e calças brancas.

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Michael Schumacher não compareceu e não aparece em nenhum registro da celebração do irmão caçula. A lenda das pistas, hoje com 57 anos, segue em estado de saúde totalmente sigiloso e vive recluso sob os cuidados da família em sua mansão na Suíça, desde o grave acidente de esqui sofrido nos Alpes Franceses em dezembro de 2013.

Ralf e Etienne estão juntos desde julho de 2024. Para quem acompanha o esporte, vale lembrar que Ralf teve uma carreira de respeito nas pistas entre 1997 e 2007, correndo por grandes escuderias como Williams, Jordan e Toyota, antes de se aposentar oficialmente em 2012. Este é o segundo casamento do ex-piloto alemão, que no passado foi casado com Cora Schumacher.

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Tags:

Casamento Fórmula 1 F1 Ralf Schumacher

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