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Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Grupo se apresenta ao vivo no Teatro Sesc

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:52

Baile do chamego Crédito: Divbulgação/Heder Novaes

No próximo sábado (6), o grupo baiano Baile do Chamego realiza o show de lançamento do seu primeiro álbum autoral. A apresentação, totalmente gratuita, acontece às 19h no Teatro Sesc Pelourinho, integrando as comemorações do tradicional Tríduo de Santo Antônio.

O quarteto formado por Cândido, Alexandra Pessoa, Daniel Neto e Heverton Diodé vem movimentando as noites de Salvador desde 2023 com uma proposta musical diferente. Eles resolveram unir o forró tradicional, o xote e o baião à riqueza dos ritmos afrobaianos, como o ijexá e o samba-reggae. O resultado dessa mistura está nas nove faixas do disco homônimo, que chega a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (4). 

Baile do Chamego

Baile do chamego por Divbulgação/Heder Novaes
Baile do chamego por Divbulgação/Heder Novaes
Baile do chamego por Divbulgação/Heder Novaes
Baile do chamego por Divbulgação/Heder Novaes
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Baile do chamego por Divbulgação/Heder Novaes

Para a noite no Pelourinho, o grupo preparou um espetáculo que mistura música e teatro. O palco vai se transformar na "Rádio Chamegosa FM", uma estação fictícia com direito a locutor ao vivo. Esse apresentador vai interagir diretamente com a plateia, contar histórias do universo do forró e anunciar as canções ao longo da noite, criando um clima de total proximidade e descontração.

No repertório, além das faixas inéditas do novo trabalho, o público vai conferir releituras cheias de balanço de clássicos da MPB adaptados para o ritmo junino. Como a entrada é franca e o Pelourinho costuma lotar nessa época do ano, a dica é se programar para chegar cedo e garantir o seu lugar.

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  • SERVIÇO

Show: Lançamento do álbum "Baile do Chamego"

Quando: Sábado, 06 de junho de 2026, às 19h

Onde: Teatro Sesc Pelourinho (Centro Histórico de Salvador)

Entrada: Gratuita

Informações: @chamegobaile no Instagram

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Tags:

são João são João na Bahia Baile do Chamego

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