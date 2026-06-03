AGENDA CULTURAL

Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Grupo se apresenta ao vivo no Teatro Sesc

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:52

Baile do chamego Crédito: Divbulgação/Heder Novaes

No próximo sábado (6), o grupo baiano Baile do Chamego realiza o show de lançamento do seu primeiro álbum autoral. A apresentação, totalmente gratuita, acontece às 19h no Teatro Sesc Pelourinho, integrando as comemorações do tradicional Tríduo de Santo Antônio.

O quarteto formado por Cândido, Alexandra Pessoa, Daniel Neto e Heverton Diodé vem movimentando as noites de Salvador desde 2023 com uma proposta musical diferente. Eles resolveram unir o forró tradicional, o xote e o baião à riqueza dos ritmos afrobaianos, como o ijexá e o samba-reggae. O resultado dessa mistura está nas nove faixas do disco homônimo, que chega a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (4).

Baile do Chamego 1 de 4

Para a noite no Pelourinho, o grupo preparou um espetáculo que mistura música e teatro. O palco vai se transformar na "Rádio Chamegosa FM", uma estação fictícia com direito a locutor ao vivo. Esse apresentador vai interagir diretamente com a plateia, contar histórias do universo do forró e anunciar as canções ao longo da noite, criando um clima de total proximidade e descontração.

No repertório, além das faixas inéditas do novo trabalho, o público vai conferir releituras cheias de balanço de clássicos da MPB adaptados para o ritmo junino. Como a entrada é franca e o Pelourinho costuma lotar nessa época do ano, a dica é se programar para chegar cedo e garantir o seu lugar.

SERVIÇO

Show: Lançamento do álbum "Baile do Chamego"

Quando: Sábado, 06 de junho de 2026, às 19h

Onde: Teatro Sesc Pelourinho (Centro Histórico de Salvador)

Entrada: Gratuita