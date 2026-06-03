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Carolina Dieckmann revela internação por infecção avançada: 'Há quatro dias no hospital'

Atriz de 50 anos revelou que está recebendo medicação na veia e fez alerta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:23

Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim Crédito: Reprodção/redes Sociais

A atriz Carolina Dieckmann pegou os seus seguidores de surpresa nesta quarta-feira (3), ao revelar que está internada há quatro dias após o diagnóstico de uma infecção avançada no rim esquerdo. Por conta da gravidade do quadro clínico, a artista precisou dar início imediato a um tratamento intenso com antibióticos aplicados diretamente na veia e segue sob observação médica, ainda sem previsão de alta.

Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim

Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim por Reprodção/redes Sociais
Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim por Reprodção/redes Sociais
Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim por Reprodção/redes Sociais
Carolina Dieckmmann caracterizada como Diná de "A Viagem" por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann apareceu com rosto diferente nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann por Reprodução/Instagram
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Carolina Dieckmmann revela internação por infecção no rim por Reprodção/redes Sociais

Em um relato publicado em suas redes sociais, Carolina contou que descobriu o problema de saúde pouco antes de embarcar em uma viagem longa para um destino isolado. Para ela, o diagnóstico de última hora evitou uma tragédia muito maior longe de casa. "Eu estou há quatro dias no hospital internada porque descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava avançada. Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião", desabafou.

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Apesar do momento delicado em cima, a atriz fez questão de compartilhar uma reflexão com o público sobre autocuidado e gratidão pela vida. Ela também aproveitou o espaço para agradecer o carinho da equipe médica e o apoio incansável de sua rede de amigos e familiares.

A data da revelação, inclusive, carrega um significado marcante para a artista. Hoje, Carolina e o marido celebram 23 anos de união. "Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação e eficiência. Agradeço imensamente ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos HOJE. Um beijo, se cuidem e agradeçam", declarou na legenda.

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Tags:

Saúde Hospital Carolina Dieckmann

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