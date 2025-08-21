Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carolina Dieckmmann rebate acusação de usar morte de Preta Gil para ganhar likes

Atriz disse que vai continuar homenageando a cantora e pediu que amigos façam o mesmo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:25

Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil
Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann se manifestou nas redes sociais após ser acusada de usar a morte de Preta Gil para ganhar engajamento. A cantora, que morreu vítima de câncer no dia (20), completou um mês de falecimento nesta quarta-feira (20).

Preta Gil e Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas por Reprodução / Redes Sociais
Carolina Dieckmann e Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmmann por Reprodução
Carolina Dieckmmann publicou foto dos últimos momentos de Preta Gil por Reprodução
Aniversário de 50 anos de Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
1 de 12
Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil por Reprodução/Instagram

Na ocasião, Dieckmmann publicou fotos e vídeos com a amiga, relembrando momentos de intimidade e declarando saudade. Um internauta comentou que a atriz, que interpreta Leila no remake de Vale Tudo, estaria em busca de “likes”. “Tudo por likes, deixem a mulher descansar em paz”, escreveu.

A atriz rebateu a crítica e defendeu as homenagens: “Não deixem, não. Postem, homenageiem… Preta está na luz, e ela agora vive nesse mundo através das nossas lembranças. Preta sempre gostou de ser amada e homenageada. Se você ama a Preta, poste sim, sempre que quiser, sempre que tiver algo lindo para falar dela… Não deixem que pessoas amargas julguem seus atos. O que sai do coração tem destino certo; o bem e o amor!”.

Leia mais

Imagem - Vera Fischer lamenta preconceito por ser bonita: 'Me deixava mais solitária'

Vera Fischer lamenta preconceito por ser bonita: 'Me deixava mais solitária'

Imagem - Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível no 'Encontro' e visual divide opiniões na web

Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível no 'Encontro' e visual divide opiniões na web

Imagem - Carolina Dieckmmann emociona ao lembrar Preta Gil em vídeo inédito: 'Você está aqui'

Carolina Dieckmmann emociona ao lembrar Preta Gil em vídeo inédito: 'Você está aqui'

No vídeo publicado, Dieckmann e Preta aparecem ao lado de amigos enviando um recado para Ivete Sangalo. A atriz revelou que, naquele momento, já sabia que a saúde da filha de Gilberto Gil estava delicada. “Um mês… E o que mais me toca vendo nossas memórias é que nunca deixamos de fazer planos; esse primeiro vídeo é do fim de março. A gente já sabia que talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas você já cogitava um voz e violão.”

Carolina contou ainda que a preocupação era constante, mas que os encontros eram cercados de carinho. “Ali, a gente dizia pra Ivete não se preocupar… É óbvio que todo mundo se preocupava, mas era tanto amor e cuidado, e isso era TUDO o que podia ser feito! Olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo que às vezes ele venha com algumas lágrimas.”

A atriz finalizou a homenagem relatando um momento que interpretou como sinal da amiga. “É sorrindo também que te vejo, escuto sua gargalhada daqui. No dia do seu aniversário, recebi a visita de uma borboleta dourada… Na hora, eu comecei a gritar e falar: ‘olha, é a Preta’. Eu te vejo em tudo que é bonito e alegre. Eu te vejo no sol que brilha, no vento que canta, e mais q tudo, quando olho pra dentro de mim. Você ESTÁ aqui. Te amo e a saudade é o que mais quero sentir.”

Mais recentes

Imagem - Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'
Imagem - BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro
Imagem - Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
02

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção
03

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
04

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele