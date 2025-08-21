NÃO GOSTOU

Carolina Dieckmmann rebate acusação de usar morte de Preta Gil para ganhar likes

Atriz disse que vai continuar homenageando a cantora e pediu que amigos façam o mesmo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:25

Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann se manifestou nas redes sociais após ser acusada de usar a morte de Preta Gil para ganhar engajamento. A cantora, que morreu vítima de câncer no dia (20), completou um mês de falecimento nesta quarta-feira (20).

Preta Gil e Carolina Dieckmmann 1 de 12

Na ocasião, Dieckmmann publicou fotos e vídeos com a amiga, relembrando momentos de intimidade e declarando saudade. Um internauta comentou que a atriz, que interpreta Leila no remake de Vale Tudo, estaria em busca de “likes”. “Tudo por likes, deixem a mulher descansar em paz”, escreveu.

A atriz rebateu a crítica e defendeu as homenagens: “Não deixem, não. Postem, homenageiem… Preta está na luz, e ela agora vive nesse mundo através das nossas lembranças. Preta sempre gostou de ser amada e homenageada. Se você ama a Preta, poste sim, sempre que quiser, sempre que tiver algo lindo para falar dela… Não deixem que pessoas amargas julguem seus atos. O que sai do coração tem destino certo; o bem e o amor!”.

No vídeo publicado, Dieckmann e Preta aparecem ao lado de amigos enviando um recado para Ivete Sangalo. A atriz revelou que, naquele momento, já sabia que a saúde da filha de Gilberto Gil estava delicada. “Um mês… E o que mais me toca vendo nossas memórias é que nunca deixamos de fazer planos; esse primeiro vídeo é do fim de março. A gente já sabia que talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas você já cogitava um voz e violão.”

Carolina contou ainda que a preocupação era constante, mas que os encontros eram cercados de carinho. “Ali, a gente dizia pra Ivete não se preocupar… É óbvio que todo mundo se preocupava, mas era tanto amor e cuidado, e isso era TUDO o que podia ser feito! Olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo que às vezes ele venha com algumas lágrimas.”