Carolina Dieckmmann emociona ao lembrar Preta Gil em vídeo inédito: 'Você está aqui'

Atriz compartilhou registros com a cantora um mês após sua partida e fez uma homenagem comovente nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:23

Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas
Carolina Dieckmmann e Preta Gil são muito amigas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Carolina Dieckmmann emocionou os seguidores nesta quarta-feira (20) ao publicar uma homenagem especial para Preta Gil, que faleceu há um mês, aos 50 anos, nos Estados Unidos, vítima de complicações de um câncer no intestino.

A atriz, que integra o elenco do remake de Vale Tudo, compartilhou em seu perfil um vídeo inédito ao lado da cantora e de amigos. As imagens, registradas no fim de março, mostram o grupo enviando uma mensagem para Ivete Sangalo.

Segundo Carolina, naquele momento, apesar de já terem consciência da gravidade do quadro clínico, ela e Preta não deixaram de sonhar e planejar o futuro. “Um mês... e o que mais me toca vendo nossas memórias é que nunca deixamos de fazer planos. Esse primeiro vídeo é do fim de março. A gente já sabia que talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas você já cogitava um voz e violão”, escreveu.

No relato, a atriz destacou que, mesmo diante da doença, a amiga mantinha a esperança e o amor como combustível. Ela também contou sobre um episódio marcante no dia do aniversário de Preta: a visita de uma borboleta dourada, que interpretou como um sinal da cantora. “Eu te vejo em tudo que é bonito e alegre. Eu te vejo no sol que brilha, no vento que canta, e mais que tudo, quando olho pra dentro de mim. Você está aqui. Te amo, Pre”, declarou.

Preta Gil e Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas por Reprodução / Redes Sociais
Carolina Dieckmann e Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmmann por Reprodução
Carolina Dieckmmann publicou foto dos últimos momentos de Preta Gil por Reprodução
Aniversário de 50 anos de Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann resgata momentos com Preta Gil em homenagem ao primeiro mês sem a cantora por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil

  • Leia a homenagem na íntegra: 

"um mês... e o q mais me toca vendo nossas memórias é q nunca deixamos de fazer planos; esse primeiro vídeo é do fim de março. a gente já sabia q talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas vc já cogitava um voz e violão. ali, a gente dizia pra ivete não se preocupar... é óbvio q todo mundo se preocupava, mas era tanto amor e cuidado, e isso era TUDO o q podia ser feito! olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo q as vezes ele venha com algumas lágrimas. é sorrindo também q te vejo, escuto sua gargalhada daqui. no dia do seu aniversário recebi a visita de uma borboleta dourada...na hora, eu comecei a gritar o nam e falar: 'olha, é a preta.' eu te vejo em tudo q é bonito e alegre. eu te vejo no sol q brilha, no vento q canta, e mais q tudo, quando olho pra dentro de mim. vc ESTÁ aqui. te amo, pre. e a saudade é o q mais quero sentir..."

  • A despedida de Preta Gil

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2024, após lutar contra o câncer no intestino diagnosticado no início de 2023. A cantora chegou a passar por cirurgia considerada bem-sucedida, mas, meses depois, enfrentou o retorno da doença com metástases, incluindo tumores nos linfonodos, no ureter e no peritônio.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta deixou um legado marcante na música brasileira, além de um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Família e amigos prestam homenagens a Preta Gil um mês após morte da cantora

Gilberto Gil se emociona em primeiro show após morte de Preta Gil: 'Sempre cantei para ela'

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Bela Gil se emociona ao lembrar que Preta Gil congelou óvulos

Médica revela visita secreta e emocionante de Ivete Sangalo a Preta Gil durante luta contra o câncer

