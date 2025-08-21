HOMENAGEM

Carolina Dieckmmann emociona ao lembrar Preta Gil em vídeo inédito: 'Você está aqui'

Atriz compartilhou registros com a cantora um mês após sua partida e fez uma homenagem comovente nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:23

Carolina Dieckmmann e Preta Gil são muito amigas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Carolina Dieckmmann emocionou os seguidores nesta quarta-feira (20) ao publicar uma homenagem especial para Preta Gil, que faleceu há um mês, aos 50 anos, nos Estados Unidos, vítima de complicações de um câncer no intestino.

A atriz, que integra o elenco do remake de Vale Tudo, compartilhou em seu perfil um vídeo inédito ao lado da cantora e de amigos. As imagens, registradas no fim de março, mostram o grupo enviando uma mensagem para Ivete Sangalo.

Segundo Carolina, naquele momento, apesar de já terem consciência da gravidade do quadro clínico, ela e Preta não deixaram de sonhar e planejar o futuro. “Um mês... e o que mais me toca vendo nossas memórias é que nunca deixamos de fazer planos. Esse primeiro vídeo é do fim de março. A gente já sabia que talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas você já cogitava um voz e violão”, escreveu.

No relato, a atriz destacou que, mesmo diante da doença, a amiga mantinha a esperança e o amor como combustível. Ela também contou sobre um episódio marcante no dia do aniversário de Preta: a visita de uma borboleta dourada, que interpretou como um sinal da cantora. “Eu te vejo em tudo que é bonito e alegre. Eu te vejo no sol que brilha, no vento que canta, e mais que tudo, quando olho pra dentro de mim. Você está aqui. Te amo, Pre”, declarou.

Preta Gil e Carolina Dieckmmann 1 de 12

Leia a homenagem na íntegra:

"um mês... e o q mais me toca vendo nossas memórias é q nunca deixamos de fazer planos; esse primeiro vídeo é do fim de março. a gente já sabia q talvez não houvesse tanta energia pra ficar de pé num palco, mas vc já cogitava um voz e violão. ali, a gente dizia pra ivete não se preocupar... é óbvio q todo mundo se preocupava, mas era tanto amor e cuidado, e isso era TUDO o q podia ser feito! olho nossas fotos e não acredito, mas continuo te encontrando nos meus sorrisos, mesmo q as vezes ele venha com algumas lágrimas. é sorrindo também q te vejo, escuto sua gargalhada daqui. no dia do seu aniversário recebi a visita de uma borboleta dourada...na hora, eu comecei a gritar o nam e falar: 'olha, é a preta.' eu te vejo em tudo q é bonito e alegre. eu te vejo no sol q brilha, no vento q canta, e mais q tudo, quando olho pra dentro de mim. vc ESTÁ aqui. te amo, pre. e a saudade é o q mais quero sentir..."

A despedida de Preta Gil

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2024, após lutar contra o câncer no intestino diagnosticado no início de 2023. A cantora chegou a passar por cirurgia considerada bem-sucedida, mas, meses depois, enfrentou o retorno da doença com metástases, incluindo tumores nos linfonodos, no ureter e no peritônio.