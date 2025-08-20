Acesse sua conta
Neymar Jr. estaria no limite com disputas entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Jogador estaria esgotado com brigas recorrentes entre a atual e a ex, envolvendo a exposição da filha Helena nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:44

Neymar, Bruna Biancardi e Amanda Kimberly  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Neymar Jr. vive dias de tensão fora dos gramados. Segundo o Portal LeoDias, pessoas próximas ao craque, o atacante estaria no limite da paciência com as frequentes discussões entre sua atual companheira, Bruna Biancardi, e Amanda Kimberlly, mãe de sua filha Helena. Amigos revelaram que o jogador já não aguenta mais atuar como mediador dos desentendimentos, que se repetem e desgastam a convivência familiar.

O estopim mais recente ocorreu após Bruna ser questionada por seguidores sobre a exclusão de fotos da enteada. Ela respondeu: “Apaguei porque a mãe dela pediu”. A declaração teria irritado Amanda, que afirma jamais ter solicitado a remoção das imagens, mas apenas que fosse avisada previamente ou marcada de forma oculta, para acompanhar as publicações e evitar surpresas com os comentários.

A tensão já vinha se arrastando desde quando Bruna compartilhou uma foto de Mavie, sua filha com Neymar, tomando banho com Helena. Amanda teria reforçado seu pedido de ser consultada antes de qualquer postagem envolvendo a criança. Ao invés disso, Bruna teria apenas reenviado a foto, como se dissesse: “Se quiser postar, está aqui”.

De acordo com fontes próximas, Amanda se incomoda principalmente com o uso da imagem da filha em momentos em que Neymar e Bruna são criticados na internet. Para ela, Helena estaria sendo exposta de maneira estratégica para amenizar ataques virtuais ao casal.

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Story de Bruna Biancardi "Shooting Day" por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
1 de 13
Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução

Na última terça-feira (19), Amanda decidiu expor a situação publicamente. A modelo compartilhou prints de conversas com Bruna Biancardi, nas quais reforça seu pedido para ser consultada sempre que imagens de Helena forem divulgadas. Em suas mensagens, Amanda ressalta que não proíbe a família paterna de publicar registros da menina, mas pede comunicação prévia para se preparar contra comentários cruéis que surgem nas redes.

Nos prints, também aparecem interações amistosas entre as duas, como agradecimentos de Amanda pelas estadias da filha na casa do pai, convites para festas e felicitações pela chegada da caçula Mel, fruto do relacionamento de Bruna e Neymar.

Apesar das tentativas de manter a cordialidade em público, as desavenças seguem nos bastidores. Segundo pessoas próximas, Neymar estaria emocionalmente cansado por ter que administrar esses “mini conflitos”, que já viraram motivo de desgaste pessoal.

