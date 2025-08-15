Acesse sua conta
Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Depois de décadas de união, atriz reflete sobre vida afetiva e autoconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:00

Alexandre Borges e Julia Lemmertz foram casados por 22 anos
Alexandre Borges e Julia Lemmertz foram casados por 22 anos Crédito: Reprodução/Arquivo Globo

Julia Lemmertz, de 62 anos, abriu o coração sobre sua vida amorosa e o futuro dos relacionamentos em entrevista ao Jornal O Globo. Após 22 anos de casamento com o ator Alexandre Borges, a atriz afirmou que não tem intenção de se casar novamente.

“Essa história de casar e viver junto é muito particular. Tive uma relação linda com o Alê, mas não pretendo repetir isso. Se houver outro relacionamento, será algo diferente. Um casamento como o que tive não vai mais acontecer, e estou em paz com isso”, disse Lemmertz.

A atriz também refletiu sobre a sexualidade e os desafios da mulher madura, ressaltando que ainda existe preconceito e pressão social em relação à idade. “As mulheres de 60 anos de hoje não são as mesmas de 40 anos atrás. Existe uma cobrança para manter juventude e beleza, mas aceitar a passagem do tempo com experiência e sabedoria é um ganho. É importante falar sobre isso para que outras mulheres se reconheçam e se empoderem”, afirmou.

Julia Lemmertz é mãe de Luiza Lemmertz, de um relacionamento anterior com Álvaro Osório, e de Miguel Corrêa, fruto do casamento com Alexandre Borges. Ela também é avó de Martim, de 4 anos.

Em paralelo, Alexandre Borges, de 59 anos, falou recentemente sobre a solidão após a perda de familiares, incluindo a mãe, Rosa Borges, em 2021. Solteiro desde o divórcio em 2015, o ator afirmou que sente falta da convivência familiar e ainda está aprendendo a lidar com o tempo sozinho.

“Perdi pai, mãe, tios, avós, amigos… é um mundo novo que estou aprendendo a viver. Não é que eu seja isolado, mas sinto falta daquela conversa com a minha mãe. Nasce-se sozinho e se morre sozinho, e precisamos aprender a lidar com isso”, comentou Borges, que é pai de Miguel Corrêa, de 25 anos.

