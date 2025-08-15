'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 05:00
O capítulo de “Êta Mundo Melhor!” desta sexta-feira (15) promete fortes emoções e novas reviravoltas na história. Cunegundes tenta convencer Quinzinho a mudar de ideia, mas ele decide deixar o sítio, causando comoção na família.
Enquanto isso, Celso e Araújo se unem para despistar Candinho, e Sabiá segue na busca por Simbá. Estela aproveita momentos divertidos com as crianças, o que desperta ciúmes em Zulma.
Mesmo distante, Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ainda ama Cunegundes, mas afirma que sua saída é apenas uma lição para ela. Em outra frente, Celso alerta Zulma que a polícia não pode localizar Simbá e, logo depois, confronta Estela sobre seus segredos.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
No campo amoroso, Clóvis surpreende Dita com um pedido de casamento, enquanto Sabiá continua investigando Zulma em busca de pistas sobre o paradeiro de Simbá.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.