'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)

Trama promete conflitos, mistérios e viradas emocionantes no episódio escrito por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 05:00

Quinzinho deixa o sítio Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de “Êta Mundo Melhor!” desta sexta-feira (15) promete fortes emoções e novas reviravoltas na história. Cunegundes tenta convencer Quinzinho a mudar de ideia, mas ele decide deixar o sítio, causando comoção na família.

Enquanto isso, Celso e Araújo se unem para despistar Candinho, e Sabiá segue na busca por Simbá. Estela aproveita momentos divertidos com as crianças, o que desperta ciúmes em Zulma.

Mesmo distante, Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ainda ama Cunegundes, mas afirma que sua saída é apenas uma lição para ela. Em outra frente, Celso alerta Zulma que a polícia não pode localizar Simbá e, logo depois, confronta Estela sobre seus segredos.

No campo amoroso, Clóvis surpreende Dita com um pedido de casamento, enquanto Sabiá continua investigando Zulma em busca de pistas sobre o paradeiro de Simbá.

