NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor' é a continuação de 'Êta Mundo Bom?': Veja o que diz Walcyr Carrasco

Nova novela das 18h marca o retorno de Candinho e substituirá 'Garota do Momento' nesta segunda-feira (30)

“‘Êta Mundo Melhor!’ vem com uma narrativa inédita, mesmo com os personagens já conhecidos. Não é uma continuação direta, mas sim uma trama nova, inspirada no universo da anterior”, explicou Carrasco, vencedor do Emmy Internacional, que assina os 30 primeiros capítulos antes de passar a autoria para Mauro Wilson. A direção artística é de Amora Mautner, parceira de Walcyr em sucessos como “A Dona do Pedaço” e “Verdades Secretas II”.>

Personagens marcantes da novela original também estão de volta, como Celso (Rainer Cadete), Sandra (Flávia Alessandra), Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala). O inseparável burro Policarpo também reaparece ao lado do caipira mais amado do horário.>

Apesar das conexões com “Êta Mundo Bom!”, “Êta Mundo Melhor!” estreia como uma produção com identidade própria, renovando os sentimentos e os desafios do personagem principal em uma nova etapa da vida. A estreia acontece nesta segunda (30), com previsão para às 18h05, logo após a exibição do jogo entre Inter de Milão e Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes.>