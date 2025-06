PROGRAMAÇÃO DA GLOBO

Globo surpreende e exibe final de 'Garota do Momento' nesta segunda (30); veja horário especial

Capítulo final da novela será reapresentado fora do horário tradicional após mudança de planos da emissora

Depois de deixar o público intrigado ao não reprisar o último capítulo de Garota do Momento no sábado (28), como costuma fazer com suas novelas, a TV Globo decidiu voltar atrás. A emissora vai exibir nesta segunda-feira (30) a tão esperada reprise do desfecho da trama de Alessandra Poggi. >