MÊS DO ORGULHO

Além de Débora Nascimento, veja 10 outros famosos que também são bissexuais

Atriz celebrou o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ no Domingão e integrou o time de celebridades que já revelaram ser bi; veja outros nomes

Durante sua participação na Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck, no último domingo (29), Débora Nascimento emocionou ao revelar publicamente sua bissexualidade. Após dublar um clássico de Diana Ross, a atriz celebrou sua identidade em plena TV aberta. “Sou mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria!”, declarou, orgulhosa, em referência ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. >