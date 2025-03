LIBERDADE

'Prazer está em se permitir', afirma Camila Pitanga sobre bissexualidade

Atriz contou sobre sua orientação sexual e a importância do autoconhecimento em entrevista

"Eu tô me descobrindo agora, hoje, sempre. Essa virada não foi por causa de medo, foi por entender que tinha mais espaço dentro de mim. O trabalho sempre foi uma grande realização para mim. Aí, a sexualidade estava lá no oitavo lugar da vida", detalhou ela. >

A filha de Antônio Pitanga relatou que depois de um longo período conseguiu se permitir a novas experiências. "Eu fui abrindo: ‘Pode ser mais’. E fui ao tantra, à terapia orgástica. Eu quis estudar, ler. E, mais do que isso, experimentar no meu corpo. Quando eu entendi que o prazer não é algo que está dado, que está em você se permitir, isso foi um senhor ponto de virada. Uma relação, uma trepada, vira uma vida, um universo", comenta. >

Camila já debateu sobre sua bissexualidade em outras entrevistas e em 2019 chamou atenção dos fãs ao assumir o namoro com uma mulher. Ela viveu um romance por quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho, durante a pandemia de Covid-19. Atualmente, ela namora com o professor de filosofia Patrick Pessoa. >