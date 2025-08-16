SAÚDE

Mulher recupera visão após cirurgia de implante de dente; entenda

Gail Lane havia perdido a visão há dez anos devido a uma doença autoimune

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 16:15

Gail Lane recuperou parcialmente a visão após procedimento incomum Crédito: Reprodução

A canadense Gail Lane, de 75 anos, recuperou parcialmente a visão após ser submetida a um procedimento incomum: a implantação cirúrgica de um dente em sua órbita ocular esquerda. A idosa havia perdido a visão há dez anos, quando uma doença autoimune deixou suas córneas gravemente cicatrizadas. Ela foi a terceira pessoa no país a passar pela cirurgia, considerada incomum.

A operação se chama ceratoprótese osteo-odonto e é apelidada de "cirurgia dente-no-olho". Ela envolve a retirada de um dente do próprio paciente - no caso de Gail, foi um canino - que é implantado temporariamente na bochecha até ser envolto por tecido conjuntivo. Depois, o conjunto é retirado e recebe uma lente plástica no interior, antes de ser fixado na órbita ocular para substituir a córnea.

Antes e depois de Bianca Andrade 1 de 20

Segundo o jornal americano New York Post, a cirurgia foi realizada pelo pioneiro na técnica no Canadá, o oftalmologista Greg Moloney, do Hospital Mount Saint Joseph, em Vancouver. "É uma operação complexa e estranha, mas cria uma estrutura resistente o suficiente para sustentar a lente e que não seja rejeitada pelo corpo", explicou.

Depois de Gail passar pelo procedimento, ela relatou que a primeira imagem que conseguiu distinguir foi a luz. Em seguida, conseguiu ver o rabo abanando do cão de serviço de seu companheiro, um labrador preto chamado Piper. Desde então, ela se tornou capaz de ver cores, árvores, grama e flores.