Após ser trocado de novela, Lázaro Ramos é escalado para papel de vilão

Ator estará na próxima trama das 18h da Globo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:56

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Após ser remanejado de novelas pela Globo, Lázaro Ramos teve seu papel definido. O ator baiano estaria inicialmente em "Coração Acelerado", próxima trama das 19h do canal e substituta de "Dona de Mim", mas acabou sendo escalado para "A Nobreza do Amor" (título provisório), que estreará às 18h após "Êta Mundo Melhor!".

O artista viverá o vilão do folhetim, escrito por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. A história começará em um reino fictício na África, onde uma intriga política levará à deposição da rainha. Ela fugirá com a filha para o Brasil, e as duas irão se fixar no interior de Pernambuco. Lá, a princesa se apaixonará por um trabalhador rural.

As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. Segundo o veículo, há planos de contratar um diretor africano para integrar a equipe de Gustavo Fernández. A protagonista será uma atriz negra, que ainda não foi escolhida. As gravações estão previstas para iniciarem em novembro, mas a estreia acontecerá somente no ano que vem.