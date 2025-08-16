Acesse sua conta
Após ser trocado de novela, Lázaro Ramos é escalado para papel de vilão

Ator estará na próxima trama das 18h da Globo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

16 de agosto de 2025

As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. Segundo o veículo, há planos de contratar um diretor africano para integrar a equipe de Gustavo Fernández. A protagonista será uma atriz negra, que ainda não foi escolhida. As gravações estão previstas para iniciarem em novembro, mas a estreia acontecerá somente no ano que vem.

Lázaro estava escalado inicialmente para "Coração Acelerado", mas houve uma troca e Thomás Aquino assumiu o papel do empresário Roney Soares. O ator está atualmente está no ar como Mário Sérgio em "Vale Tudo" e sairá da história das 21h, que terminará no dia 17 de outubro, direto para as gravações da futura trama das 19h.

