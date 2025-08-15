TROCA-TROCA

Globo tira Lázaro Ramos da novela substituta de Dona de Mim; ator de Vale Tudo fica com papel

Baiano foi remanejado e não estará mais em "Coração Acelerado", próxima trama das 19h

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:28

Lázaro Ramos Crédito: Daniela Toviansky/Globo

A Globo promoveu algumas mudanças nas escalações das próximas novelas, e retirou Lázaro Ramos de "Coração Acelerado", próxima trama das 19h do canal e substituta de "Dona de Mim". O ator baiano foi remanejado para "A Nobreza do Amor" (título provisório), que estreará às 18h após "Êta Mundo Melhor!".

O papel que seria de Lázaro agora ficará com Thomás Aquino, que atualmente está no ar como Mário Sérgio em "Vale Tudo". As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Com as mudanças, Aquino interpretará Roney Soares, um empresário que atrapalhará a vida da cantora Agrado, interpretada por Isadora Cruz. Os dois artistas, inclusive, foram par em "Guerreiros do Sol". Dessa vez, serão rivais.

As gravações de "Coração Acelerado" começarão na segunda quinzena de outubro. Com isso, o ator sairá da história das 21h, que terminará no dia 17 do mesmo mês, direto para o novo projeto. A trama seguirá a trajetória de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), que se conhecem no início da novela e formam uma dupla sertaneja de sucesso. Filipe Bragança viverá o mocinho, enquanto Leandra Leal e Isabella Drummond interpretarão mãe e filha, formando o núcleo de vilãs.

Já "A Nobreza do Amor", escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr, começará em um reino fictício na África, onde uma intriga política levará à deposição da rainha. Ela fugirá com a filha para o Brasil, e as duas irão se fixar no interior de Pernambuco. Lá, a princesa se apaixonará por um trabalhador rural.