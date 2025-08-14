Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Arquiteta ensina truques de decoração para renovar imóveis antigos

É possível transformar os ambientes de forma simples e prática

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:15

A decoração pode ajudar a transformar um imóvel antigo com charme e funcionalidade (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
A decoração pode ajudar a transformar um imóvel antigo com charme e funcionalidade Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Transformar imóveis antigos em espaços cheios de personalidade é um exercício de criatividade e sensibilidade. Cada parede, detalhe arquitetônico e marca do tempo carrega histórias que podem ser valorizadas e reinterpretadas para criar ambientes únicos. O segredo está em enxergar o potencial por trás do desgaste, preservando o charme original enquanto se imprime um novo estilo.

A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha 6 dicas essenciais para quem deseja transformar um imóvel antigo em um lar cheio de personalidade sem abrir mão da funcionalidade. Confira!

Objetos de decoração

Utilizar taças e garrafas na decoração traz glamour para a ocasião (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A madeira é um material versátil e atemporal na decoração (Projeto Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Raphael Renzo) por Projeto Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Raphael Renzo
As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Decoração industrial torna o ambiente mais elegante (Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock) por Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock
A decoração de apartamentos pequenos exige criatividade e planejamento (Imagem: Cinematographer | Shutterstock) por Imagem: Cinematographer | Shutterstock
A cabeceira assume um papel crucial na decoração e no aconchego do quarto (Imagem: gamespirit | Shutterstock) por Imagem: gamespirit | Shutterstock
Tendências de decoração para o outono criam espaços mais intimistas e aconchegantes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A decoração de outono torna os ambientes mais aconchegantes (Imagem: Divulgação GT Building) por Imagem: Divulgação GT Building
A decoração aesthetic é visualmente agradável e clean (Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Divulgação) por Projeto: Rawi Arquitetura + Design | Imagem: Divulgação
Cores neutras combinam com diversos estilos de decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
As estampas devem combinar com os demais elementos da decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
O tipo de tecido faz grande diferença na decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá
Ao incluir plantas na decoração é importante estar atento ao limite de peso na sacada (Imagem: malidinc | Shutterstock) por Imagem: malidinc | Shutterstock
Tons neutros ganham destaque na decoração de 2025, bem como o uso de materiais naturais (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O mocha mousse também é tendência na decoração (Imagem: Liliia Lytvyn | Shutterstock) por Imagem: Liliia Lytvyn | Shutterstock
Os móveis apresentam desenho simples na decoração contemporânea (Imagem: Beyond Time | Shutterstock) por Imagem: Beyond Time | Shutterstock
Decoração contemporânea preza pela simplicidade (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
No dormitório do casal, a madeira se torna a protagonista da decoração (Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll) por Projeto: Rosangela Pena Arquitetura | Imagem: Sidney Doll
A decoração do ambiente de trabalho pode ajudar a combater o bloqueio criativo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
A sala de estar pode contar com artigos de iluminação embutidos e aparentes para decoração (Projeto: arquiteto Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues) por Projeto: arquiteto Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues
1 de 20
Utilizar taças e garrafas na decoração traz glamour para a ocasião (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock

1. Valorize os elementos originais

Preservar os elementos originais traz autenticidade para a casa (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
Preservar os elementos originais traz autenticidade para a casa Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Reaproveitar pisos de taco de madeira ou os tradicionais revestimentos de pastilha no banheiro é uma maneira de manter viva a memória da casa. Além de trazer autenticidade, esses detalhes acrescentam um charme atemporal aos ambientes.

2. Aproveite a luz natural

As janelas amplas tornam o espaço mais agradável (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
As janelas amplas tornam o espaço mais agradável Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Os amplos janelões são grandes trunfos de imóveis antigos. Usar essa entrada de luz natural a favor do bem-estar amplia os espaços e torna os ambientes mais agradáveis e energizantes.

3. Pinte as paredes com tons claros

Cores neutras nas paredes ajudam a valorizar os cômodos (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
Cores neutras nas paredes ajudam a valorizar os cômodos Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Tons neutros nas paredes ajudam a não sobrecarregar os cômodos e favorecem a sensação de amplitude. Eles também permitem ousar em elementos decorativos, como luminárias, quadros e vasos, que podem ganhar destaque com mais equilíbrio.

4. Reutilize móveis vintage com personalidade

Reaproveitar móveis antigos torna o espaço único (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
Reaproveitar móveis antigos torna o espaço único Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Peças antigas carregam histórias e adicionam identidade ao décor . Reaproveitar móveis vintage , além de ser sustentável, traz memória afetiva e torna o espaço mais único.

5. Aposte em móveis multifuncionais

Use móveis funcionais em ambientes compactos (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
Use móveis funcionais em ambientes compactos Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Na cozinha integrada à varanda, uma boa solução é o uso de móveis versáteis. Neste projeto, Camila Palladino criou uma bancada com cooktop , forno e espaço para refeições com banquetas. Uma alternativa prática e charmosa, especialmente para ambientes compactos.

6. Dê nova vida ao mobiliário planejado

Aproveitar os armários planejados deixa o quarto funcional (Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui)
Aproveitar os armários planejados deixa o quarto funcional Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Na área íntima, aproveitar armários já existentes pode ser uma escolha funcional e econômica. Pintá-los da mesma cor que a parede gera continuidade visual, amplia o espaço e contribui para um ambiente minimalista e acolhedor.

Leia mais

Imagem - Conheça 5 orações poderosas para os momentos de aflição

Conheça 5 orações poderosas para os momentos de aflição

Imagem - A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

Imagem - 6 dicas para ter sucesso nas provas de inglês no vestibular

6 dicas para ter sucesso nas provas de inglês no vestibular

Mais recentes

Imagem - 3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde

3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde
Imagem - Conheça 5 orações poderosas para os momentos de aflição

Conheça 5 orações poderosas para os momentos de aflição
Imagem - Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador