Arquiteta ensina truques de decoração para renovar imóveis antigos

É possível transformar os ambientes de forma simples e prática

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:15

A decoração pode ajudar a transformar um imóvel antigo com charme e funcionalidade Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Transformar imóveis antigos em espaços cheios de personalidade é um exercício de criatividade e sensibilidade. Cada parede, detalhe arquitetônico e marca do tempo carrega histórias que podem ser valorizadas e reinterpretadas para criar ambientes únicos. O segredo está em enxergar o potencial por trás do desgaste, preservando o charme original enquanto se imprime um novo estilo.

A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha 6 dicas essenciais para quem deseja transformar um imóvel antigo em um lar cheio de personalidade sem abrir mão da funcionalidade. Confira!

1. Valorize os elementos originais

Preservar os elementos originais traz autenticidade para a casa Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Reaproveitar pisos de taco de madeira ou os tradicionais revestimentos de pastilha no banheiro é uma maneira de manter viva a memória da casa. Além de trazer autenticidade, esses detalhes acrescentam um charme atemporal aos ambientes.

2. Aproveite a luz natural

As janelas amplas tornam o espaço mais agradável Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Os amplos janelões são grandes trunfos de imóveis antigos. Usar essa entrada de luz natural a favor do bem-estar amplia os espaços e torna os ambientes mais agradáveis e energizantes.

3. Pinte as paredes com tons claros

Cores neutras nas paredes ajudam a valorizar os cômodos Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Tons neutros nas paredes ajudam a não sobrecarregar os cômodos e favorecem a sensação de amplitude. Eles também permitem ousar em elementos decorativos, como luminárias, quadros e vasos, que podem ganhar destaque com mais equilíbrio.

4. Reutilize móveis vintage com personalidade

Reaproveitar móveis antigos torna o espaço único Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Peças antigas carregam histórias e adicionam identidade ao décor . Reaproveitar móveis vintage , além de ser sustentável, traz memória afetiva e torna o espaço mais único.

5. Aposte em móveis multifuncionais

Use móveis funcionais em ambientes compactos Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui

Na cozinha integrada à varanda, uma boa solução é o uso de móveis versáteis. Neste projeto, Camila Palladino criou uma bancada com cooktop , forno e espaço para refeições com banquetas. Uma alternativa prática e charmosa, especialmente para ambientes compactos.

6. Dê nova vida ao mobiliário planejado

Aproveitar os armários planejados deixa o quarto funcional Crédito: Projeto: Palladino Arquitetura | Imagem: Rogério Cajui