Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta reúne formação original

Doris Miranda
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:00
Neste domingo (11), todos os caminhos levam à The Green House, no Rio Vermelho, para o reencontro que já está virando tradição: Ronei Jorge (guitarra e voz), Edson Rosa (guitarra), Sérgio Kopinski (baixo) e Maurício Pedrão (bateria) reativam a banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta. A edição de 2026 marca ainda os 20 anos do show de lançamento do disco de estreia do grupo.
Com o álbum Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta, a banda foi contemplada nas categorias de Melhor Banda e Melhor CD no Prêmio Rock Independente Bahia 2005, e levou o Troféu Caymmi 2007 de Melhor CD Pop/Rock. No repertório está garantida a primeira música: “Todos os shows que a gente fez, a gente abriu com Obediência, que é a música que abre o primeiro disco”, diz Ronei.
SERVIÇO - Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta + Meus Amigos Estão Velhos | domingo (11), às 18h, no The Green House | ingressos: R$ 80, à venda no Sympla.