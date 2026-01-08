Acesse sua conta
Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta reúne formação original

Festa, que marca os 20 anos do primeiro disco do grupo, acontece neste domingo (11) e tem participação da banda Meus Amigos Estão Velhos

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:00

Banda Ronei Jorge o Os Ladrões de Bicicleta
Banda Ronei Jorge o Os Ladrões de Bicicleta Crédito: André Fofano

Neste domingo (11), todos os caminhos levam à The Green House, no Rio Vermelho, para o reencontro que já está virando tradição: Ronei Jorge (guitarra e voz), Edson Rosa (guitarra), Sérgio Kopinski (baixo) e Maurício Pedrão (bateria) reativam a banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta. A edição de 2026 marca ainda os 20 anos do show de lançamento do disco de estreia do grupo.

Com o álbum Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta, a banda foi contemplada nas categorias de Melhor Banda e Melhor CD no Prêmio Rock Independente Bahia 2005, e levou o Troféu Caymmi 2007 de Melhor CD Pop/Rock. No repertório está garantida a primeira música: “Todos os shows que a gente fez, a gente abriu com Obediência, que é a música que abre o primeiro disco”, diz Ronei.

SERVIÇO - Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta + Meus Amigos Estão Velhos | domingo (11), às 18h, no The Green House | ingressos: R$ 80, à venda no Sympla.

