'O Agente Secreto' vence Critics Choice de Melhor Filme de Língua Estrangeira

Premiação ocorreu na noite de domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:44

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

O longa brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026, na noite de domingo (4). 

O longa superou a disputa entre Foi Apenas um Acidente (França), A Garota Canhota (Taiwan), No Other Choice (Coreia do Sul), Sirat (Espanha) e Belén - Uma História de Injustiça (Argentina)

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O ator Wagner Moura, protagonista do filme brasileiro, ainda concorreu ao prêmio de Melhor Ator, mas perdeu para Timothée Chalamet, em "Marty Supreme". Eles ainda concorriam com Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. 

O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que venceu Melhor Filme Internacional no Oscar do ano passado, o Brasil sonha com novas indicações ao principal prêmio do cinema mundial.

O Agente Secreto já está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional e de Melhor Escalação de Elenco, em lista divulgada no último dia 16, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os indicados a Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026

- Foi Apenas um Acidente (França)

- A Garota Canhota (Taiwan)

- No Other Choice (Coreia do Sul)

- O Agente Secreto (Brasil)

- Sirat (Espanha)

- Belén (Argentina)

