FOLIA

Tá com saudade do carnaval? Veja ressacas do fim de semana

Tem baile da Osba, roda de samba reggae, show pra criançada e chorinho no Santo Antônio

Doris Miranda

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 05:00

Artistas fazem shows com repertório carnavalesco Crédito: divulgação

Já está com saudade do carnaval? Não precisa, não. Porque neste fim de semana tem uma variedade de eventos para curtir o repertório que fez a alegria do povão durante os dias de reinado de Momo, com músicas atuais e sucessos do passado para cantar e dançar a todo vapor.

Nesta sexta (20), tem festa para escolher. Marcia Castro promove sua já conhecida roda de samba reggae na Praça da Cruz Caída, Pelourinho, com participação especial de vários amigos. Hoje também tem a ressaca de carnaval do Grupo Botequim, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, com foco na música instrumental.

No Terraço do Shopping Barra, o público conta com shows e atividade física. A Osba promove a oitava edição do Baile Concerto, que acontece em duas etapas: no sábado (21) será no largo do Pelourinho, com acesso gratuito; e no domingo (22), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos pagos. Em ambos os dias, a orquestra recebe muitos convidados.

Baile Concerto da Osba

Já conhecida por adaptar a música sinfônica a diversos estilos, a Orquestra Sinfônca da Bahia promove neste fim de semana a 8ª edição do Baile Concerto da Osba. A festa acontece em duas etapas. A primeira será no sábado (21), 19h, no Largo do Pelourinho, com entrada gratuita. No domingo (22), 19h, o evento segue na Concha Acústica do TCA, com ingressos vendidos por R$ 80 | R$ 40, no Sympla. A regência e a direção musical são do maestro Carlos Prazeres. Já a direção artística é de Manno Góes. Participação de Alinne Rosa, Cortejo Afro, Illy, Larissa Luz, Nelson Rufino, Adão Negro, Edcity (sábado) e Zeca Veloso (domingo).

Roda de samba reggae de Marcia Castro



A cantora Marcia castro se despede da folia com mais uma edição da Roda de Samba Reggae, que acontece hoje (20), às 19h, na Praça da Cruz Caída, Pelourinho, com entrada gratuita. Nesta edição, a roda também incorpora temperos juninos. A cantora Mãeana apresenta uma amostra do projeto Mãeana Canta JG, que funde o cancioneiro de João Gilberto e João Gomes, estabelecendo o conceito de “pisa nova” a partir da mistura de bossa nova e piseiro. Já a paulistana Mariana Aydar leva à Cruz Caída um pouco do seu Forró da Mari, que dialoga com as raízes do gênero sem abrir mão de sonoridades contemporâneas. A programação conta ainda com o baiano Hiran e claro com a anfitriã Marcia Castro, que mergulha na matriz sonora do samba reggae dos anos 1990.

Terraço do Barra



No Shopping Barra, o clima carnavalesco continua com música e diversão no Terraço do Barra. Nesta sexta (20), a partir das 18h, com o Axé da Banda Seistô, que promete um show repleto de sucessos. A programação de sábado (21) começa com um treino funcional sob o comando de Carla Lyrio, que prioriza o bem-estar, a partir das 16h. O fim de tarde termina com muita folia ao som de Nando Borges, às 18h. O cantor leva aos foliões terraço um show com hits de muitos carnavais, além de repertório autoral. No fim de semana que vem tem o grupo infantil Canela Fina no domingo (8), a partir das 17h, com um show lúdico e a energia da folia.



Ressaca do Grupo Botequim