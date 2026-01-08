FESTA

Samba da Resistência abre o ano com participação de Muniz do Garcia

Primeira edição de 2026 será realizada neste sábado (10), no Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, a partir das 17h

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:30

Samba da Resistência Crédito: Divulgação

O Samba da Resistência está de volta e segue com a tradição de um convidado especial por edição! Para a primeira roda de 2026, o Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, recebe o cantor e compositor Muniz do Garcia. O sambista vai animar a roda liderada pelo mestre da cultura popular Seu Régi de Itapuã e pelo músico Pedrão Abib com sua originalidade neste sábado (10), a partir das 17h, na Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã.

Com o time de peso formado por Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar, o tradicional evento retorna à ativa para alegrar a noite de sábado. Realizado pelo Diversom, o Samba da Resistência é gratuito e aberto ao público, com espaço para participações de artistas presentes na plateia.

A animação promete ser a mesma das marcantes noites de sábado que celebraram o samba tradicional no ano passado, porém, desta vez com as energias renovadas e ainda mais vontade de sambar. A roda vai reunir ainda mestres itapuanzeiros, adentrando a noite sem deixar ninguém parado.

MUNIZ DO GARCIA: REFERÊNCIA

Ailton Muniz de Jesus, o Muniz do Garcia, é um sambista referência para o samba da Bahia. Compositor de canções como “Mente Cândida”, “Prenúncio de Amor”, “A Lira” e “O Legado”, Muniz escreve verdadeiras crônicas sobre a vida de uma forma própria e original.

Aos 77 anos, Muniz bota em prática a premissa de só cantar o que ele mesmo compôs, valorizando o seu trabalho e percurso no samba. Na roda, ele promete fazer o mesmo: trazer suas músicas e letras para o público, através de sua voz marcante e postura irreverente.

Samba da Resistência: história do evento

O Samba da Resistência acontece mensalmente há mais de 40 anos e reúne diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma tradição, a roda já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.

Liderada pelo mestre anfitrião Seu Régi de Itapuã, o evento recebe convidados a cada edição para fortalecer o samba tradicional na cidade, com destaque para o trabalho de compositoras e compositores baianos.

O Samba da Resistência propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix. 71 99327-5880 (sugestão: R$20).

SERVIÇO