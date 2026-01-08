Acesse sua conta
Samba da Resistência abre o ano com participação de Muniz do Garcia

Primeira edição de 2026 será realizada neste sábado (10), no Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, a partir das 17h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:30

Samba da Resistência
Samba da Resistência Crédito: Divulgação

O Samba da Resistência está de volta e segue com a tradição de um convidado especial por edição! Para a primeira roda de 2026, o Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, recebe o cantor e compositor Muniz do Garcia. O sambista vai animar a roda liderada pelo mestre da cultura popular Seu Régi de Itapuã e pelo músico Pedrão Abib com sua originalidade neste sábado (10), a partir das 17h, na Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã.

Com o time de peso formado por Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar, o tradicional evento retorna à ativa para alegrar a noite de sábado. Realizado pelo Diversom, o Samba da Resistência é gratuito e aberto ao público, com espaço para participações de artistas presentes na plateia.

Samba da Resistência

Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
1 de 4
Samba da Resistência por RICOFOTO

A animação promete ser a mesma das marcantes noites de sábado que celebraram o samba tradicional no ano passado, porém, desta vez com as energias renovadas e ainda mais vontade de sambar. A roda vai reunir ainda mestres itapuanzeiros, adentrando a noite sem deixar ninguém parado.

MUNIZ DO GARCIA: REFERÊNCIA

Muniz do 

Ailton Muniz de Jesus, o Muniz do Garcia, é um sambista referência para o samba da Bahia. Compositor de canções como “Mente Cândida”, “Prenúncio de Amor”, “A Lira” e “O Legado”, Muniz escreve verdadeiras crônicas sobre a vida de uma forma própria e original.

Aos 77 anos, Muniz bota em prática a premissa de só cantar o que ele mesmo compôs, valorizando o seu trabalho e percurso no samba. Na roda, ele promete fazer o mesmo: trazer suas músicas e letras para o público, através de sua voz marcante e postura irreverente.

Samba da Resistência: história do evento

O Samba da Resistência acontece mensalmente há mais de 40 anos e reúne diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma tradição, a roda já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.

Liderada pelo mestre anfitrião Seu Régi de Itapuã, o evento recebe convidados a cada edição para fortalecer o samba tradicional na cidade, com destaque para o trabalho de compositoras e compositores baianos.

O Samba da Resistência propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix. 71 99327-5880 (sugestão: R$20).

SERVIÇO

  • Primeira edição de 2026 do Samba da Resistência
  • Data: 10/01 (sábado)
  • Horário: 17 horas
  • Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)

