Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

A ideia é coibir irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:48

É possível recorrer quando o auxílio por incapacidade temporária é negado pelo INSS (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
[Edicase]É possível recorrer quando o auxílio por incapacidade temporária é negado pelo INSS (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

A comprovação de vida exigida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua, em 2026, baseada em um sistema automático que reduz drasticamente a necessidade de comparecimento presencial. Desde 2023, a obrigação de verificar se o beneficiário está vivo passou a ser do próprio INSS, que utiliza o cruzamento de informações de diferentes bases de dados governamentais como forma de simplificar o processo e coibir irregularidades.

O monitoramento é feito de maneira permanente. Após o aniversário do segurado, o instituto passa a buscar registros que indiquem alguma interação recente com serviços públicos ou privados. Quando uma dessas atividades é identificada dentro do período analisado, a prova de vida é confirmada automaticamente, sem qualquer ação por parte do beneficiário.

Assim como ocorreu em 2025, o INSS mantém a diretriz de não interromper pagamentos sem antes comunicar o segurado e esgotar todas as possibilidades de validação por meio eletrônico. O bloqueio só acontece em último caso, após notificação e descumprimento do prazo para regularização.

Diversas ações cotidianas são aceitas como indício de que o beneficiário está vivo. Em geral, manter o cadastro atualizado e utilizar serviços oficiais já é suficiente para garantir a continuidade do pagamento.

Como fazer a prova de vida do INSS

Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação
Acesse o Meu gov.br para confirmar identidade por Divulgação
Dê acesso à câmera para tirar selfie e provar vida por Divulgação
Confirme a prova de vida pelo Meu INSS por Divulgação
1 de 4
Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação

Entre as principais atividades consideradas válidas para a prova de vida estão:

Acesso ao aplicativo Meu INSS ou a outros aplicativos do Gov.br com selo ouro, que utilizam reconhecimento facial;

Contratação de empréstimo consignado com validação biométrica;

Saque ou recebimento do benefício em caixa eletrônico com uso de biometria;

Atualização de informações no Cadastro Único (CadÚnico);

Participação em eleições;

Emissão ou renovação de documentos oficiais, como passaporte, Carteira Nacional de Habilitação ou carteira de trabalho.

O que acontece se não houver registro de atividade?

Se, durante o período de apuração, o INSS não localizar nenhuma movimentação que comprove a vida do segurado, será emitida uma notificação. O aviso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou diretamente pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.

Após ser comunicado, o beneficiário terá um prazo para regularizar a situação. A comprovação pode ocorrer por meio de alguma das ações reconhecidas nas bases de dados do governo. Somente se essas alternativas não forem possíveis será necessário comparecer presencialmente a uma agência bancária para realizar a prova de vida.

Quais são as consequências de não regularizar?

Quem recebe a notificação e não comprova a situação dentro do prazo definido terá o pagamento bloqueado. Caso a pendência persista, o benefício pode ser suspenso de forma definitiva. Por isso, o INSS reforça a importância de manter telefone e e-mail atualizados no sistema Meu INSS, já que as comunicações oficiais também podem ser enviadas por SMS ou mensagem eletrônica cadastrada.

Tags:

Inss

Mais recentes

Imagem - Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro

Anvisa manda recolher molho de tomate suspeito de conter pedaços de vidro
Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
Imagem - PF diz que não pode resolver barulho do ar-condicionado na cela de Bolsonaro

PF diz que não pode resolver barulho do ar-condicionado na cela de Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos