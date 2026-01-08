Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:48
A comprovação de vida exigida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua, em 2026, baseada em um sistema automático que reduz drasticamente a necessidade de comparecimento presencial. Desde 2023, a obrigação de verificar se o beneficiário está vivo passou a ser do próprio INSS, que utiliza o cruzamento de informações de diferentes bases de dados governamentais como forma de simplificar o processo e coibir irregularidades.
O monitoramento é feito de maneira permanente. Após o aniversário do segurado, o instituto passa a buscar registros que indiquem alguma interação recente com serviços públicos ou privados. Quando uma dessas atividades é identificada dentro do período analisado, a prova de vida é confirmada automaticamente, sem qualquer ação por parte do beneficiário.
Assim como ocorreu em 2025, o INSS mantém a diretriz de não interromper pagamentos sem antes comunicar o segurado e esgotar todas as possibilidades de validação por meio eletrônico. O bloqueio só acontece em último caso, após notificação e descumprimento do prazo para regularização.
Diversas ações cotidianas são aceitas como indício de que o beneficiário está vivo. Em geral, manter o cadastro atualizado e utilizar serviços oficiais já é suficiente para garantir a continuidade do pagamento.
Como fazer a prova de vida do INSS
Entre as principais atividades consideradas válidas para a prova de vida estão:
Acesso ao aplicativo Meu INSS ou a outros aplicativos do Gov.br com selo ouro, que utilizam reconhecimento facial;
Contratação de empréstimo consignado com validação biométrica;
Saque ou recebimento do benefício em caixa eletrônico com uso de biometria;
Atualização de informações no Cadastro Único (CadÚnico);
Participação em eleições;
Emissão ou renovação de documentos oficiais, como passaporte, Carteira Nacional de Habilitação ou carteira de trabalho.
O que acontece se não houver registro de atividade?
Se, durante o período de apuração, o INSS não localizar nenhuma movimentação que comprove a vida do segurado, será emitida uma notificação. O aviso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou diretamente pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.
Após ser comunicado, o beneficiário terá um prazo para regularizar a situação. A comprovação pode ocorrer por meio de alguma das ações reconhecidas nas bases de dados do governo. Somente se essas alternativas não forem possíveis será necessário comparecer presencialmente a uma agência bancária para realizar a prova de vida.
Quais são as consequências de não regularizar?
Quem recebe a notificação e não comprova a situação dentro do prazo definido terá o pagamento bloqueado. Caso a pendência persista, o benefício pode ser suspenso de forma definitiva. Por isso, o INSS reforça a importância de manter telefone e e-mail atualizados no sistema Meu INSS, já que as comunicações oficiais também podem ser enviadas por SMS ou mensagem eletrônica cadastrada.