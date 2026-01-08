APOSENTADOS

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

A ideia é coibir irregularidades

A comprovação de vida exigida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua, em 2026, baseada em um sistema automático que reduz drasticamente a necessidade de comparecimento presencial. Desde 2023, a obrigação de verificar se o beneficiário está vivo passou a ser do próprio INSS, que utiliza o cruzamento de informações de diferentes bases de dados governamentais como forma de simplificar o processo e coibir irregularidades.

O monitoramento é feito de maneira permanente. Após o aniversário do segurado, o instituto passa a buscar registros que indiquem alguma interação recente com serviços públicos ou privados. Quando uma dessas atividades é identificada dentro do período analisado, a prova de vida é confirmada automaticamente, sem qualquer ação por parte do beneficiário.

Assim como ocorreu em 2025, o INSS mantém a diretriz de não interromper pagamentos sem antes comunicar o segurado e esgotar todas as possibilidades de validação por meio eletrônico. O bloqueio só acontece em último caso, após notificação e descumprimento do prazo para regularização.

Diversas ações cotidianas são aceitas como indício de que o beneficiário está vivo. Em geral, manter o cadastro atualizado e utilizar serviços oficiais já é suficiente para garantir a continuidade do pagamento.

Entre as principais atividades consideradas válidas para a prova de vida estão:

Acesso ao aplicativo Meu INSS ou a outros aplicativos do Gov.br com selo ouro, que utilizam reconhecimento facial;

Contratação de empréstimo consignado com validação biométrica;

Saque ou recebimento do benefício em caixa eletrônico com uso de biometria;

Atualização de informações no Cadastro Único (CadÚnico);

Participação em eleições;

Emissão ou renovação de documentos oficiais, como passaporte, Carteira Nacional de Habilitação ou carteira de trabalho.

O que acontece se não houver registro de atividade?

Se, durante o período de apuração, o INSS não localizar nenhuma movimentação que comprove a vida do segurado, será emitida uma notificação. O aviso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou diretamente pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.

Após ser comunicado, o beneficiário terá um prazo para regularizar a situação. A comprovação pode ocorrer por meio de alguma das ações reconhecidas nas bases de dados do governo. Somente se essas alternativas não forem possíveis será necessário comparecer presencialmente a uma agência bancária para realizar a prova de vida.

Quais são as consequências de não regularizar?