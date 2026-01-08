Acesse sua conta
Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

A filha mais velha do ideólogo morreu em casa; a Polícia Civil investiga o caso com a hipótese de suicídio

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 19:11

Heloisa de Carvalho
Heloisa de Carvalho Crédito: Reprodução

Heloísa de Carvalho, de 56 anos, a filha mais velha do falecido ideólogo Olavo de Carvalho, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (7), em sua casa na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50, quando policiais militares foram acionados para comparecer à residência, localizada no bairro Alvinópolis.

Circunstâncias da morte e investigação

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Heloísa já sem vida, deitada na cama de seu quarto. De acordo com as informações iniciais das autoridades, não havia sinais de violência no corpo ou no imóvel, o que levou a polícia a tratar o caso, inicialmente, como suicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico da equipe atestou o óbito ainda no local. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso foi registrado no plantão da Delegacia de Atibaia, mas ressaltou que, devido à natureza da ocorrência, os detalhes serão preservados.

Atendimento médico 

Relatos indicam que Heloísa de Carvalho já vinha passando por um período delicado de saúde. Na noite anterior ao ocorrido, terça-feira (6), ela chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento (UPA) no município de Atibaia para receber cuidados médicos.

Relação conturbada com Olavo de Carvalho

Heloísa ganhou projeção pública nos últimos anos devido ao seu rompimento com o pai. Enquanto Olavo de Carvalho era uma figura central da nova direita brasileira e um influente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Heloísa tornou-se uma voz crítica contundente à atuação e às ideias do pai.

Essa divergência ideológica e familiar teve consequências diretas: Heloísa foi a única dos oito filhos de Olavo a ser excluída de seu testamento. Olavo de Carvalho faleceu aos 74 anos, nos Estados Unidos.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

