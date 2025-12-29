Acesse sua conta
O que você come e bebe na praia pode te mandar para o hospital, alerta Drauzio Varella

Alguns dos itens mais populares nas barracas de praia são, ironicamente, os mais perigosos

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:54

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Froes

A combinação de sol, mar e um petisco à beira-mar é o cenário ideal para a maioria dos baianos durante as férias. No entanto, o que deveria ser um momento de relaxamento pode se transformar em um problema de saúde se não houver atenção ao que se consome. Segundo orientações do Dr. Drauzio Varella, o contato com a areia e as altas temperaturas do verão aceleram drasticamente a proliferação de bactérias nos alimentos, exigindo cuidado redobrado dos banhistas.

O perigo nos ingredientes comuns

Alguns dos itens mais populares nas barracas de praia são, ironicamente, os mais perigosos. Alimentos que levam ovo, maionese, molhos e queijos são altamente sensíveis e não devem permanecer longos períodos sem a refrigeração adequada. Além disso, os frutos do mar, embora tradicionais no litoral, apresentam um elevado risco de contaminação e devem ser consumidos com extrema cautela.

Comidas de praia

Alimentos que levam ovo, maionese, molhos e queijos são altamente sensíveis e não devem permanecer longos períodos sem a refrigeração adequada(Shutterstock) por
Alimentos cozidos, assados ou fritos passam por um tratamento térmico que reduz significativamente o risco de contaminação  (Shutterstock) por
Os frutos do mar, embora tradicionais no litoral, apresentam um elevado risco de contaminação e devem ser consumidos com extrema cautela por Reprodução
Dê preferência a bebidas lacradas por Freepik
Água de coco é excelente alternativa para hidratação por (Foto: Sindcoco / Fernando Florence)
1 de 5
Alimentos que levam ovo, maionese, molhos e queijos são altamente sensíveis e não devem permanecer longos períodos sem a refrigeração adequada(Shutterstock) por

Para quem não abre mão de comer na areia, a recomendação é priorizar os pratos quentes. Alimentos cozidos, assados ou fritos passam por um tratamento térmico que reduz significativamente o risco de contaminação, desde que tenham sido preparados na hora ou mantidos em temperatura correta após o preparo.

Atenção às bebidas e ao gelo

Na hora de se refrescar, a segurança também deve vir em primeiro lugar. A orientação é preferir sempre bebidas que venham lacradas. Caso a opção seja por um drink ou suco preparado na hora, o consumidor deve estar atento a três fatores fundamentais:

• O gelo utilizado deve ser, obrigatoriamente, feito com água filtrada.

• A higiene dos utensílios, como facas, liquidificadores e copos, deve ser rigorosa.

• As condições de higiene do vendedor, observando se ele possui unhas curtas, cabelo preso e uniforme limpo.

LEIA MAIS SOBRE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR 

Mais de 100 alunos relatam intoxicação alimentar após almoço em universidade na Bahia

Veja como prevenir a intoxicação alimentar

5 dicas para evitar a intoxicação alimentar em viagens

5 dicas para evitar intoxicação alimentar nas férias

Mais de 30 pessoas são hospitalizadas com intoxicação alimentar durante evento escolar na Bahia

O cuidado com os vendedores ambulantes

Para os produtos vendidos por ambulantes que percorrem a areia, o segredo está em observar o recipiente de armazenamento. O isopor deve estar devidamente higienizado e, preferencialmente, forrado com papel alumínio para garantir a conservação térmica.

A alternativa mais segura: levar de casa

Para evitar qualquer dúvida sobre a procedência, levar o próprio lanche em uma sacola térmica ou isopor é a opção mais saudável e econômica. Alimentos como biscoitos, amendoim, frutas e vegetais são excelentes escolhas para o dia de sol. Para a hidratação, aposte em água mineral, água de coco, chás gelados ou sucos naturais.

Como alerta o Dr. Drauzio Varella, manter a atenção no que se consome não torna o passeio "chato"; pelo contrário, garante que as férias não sejam interrompidas por uma visita indesejada ao hospital.

O conteúdo desta matéria foi extraído do vídeo "Por que algumas comidas e bebidas são mais perigosas na praia?", publicado no canal do Dr. Drauzio Varella no YouTube.

Por @flaviaazevedoalmeida

