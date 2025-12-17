Como não engordar nas festas de fim de ano: guia prático e escolhas inteligentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 22:59
O medo de engordar mais de 1 kg após exagerar na ceia é real. No entanto, é muito difícil atingir esse marco em apenas um dia. Para ganhar 1 kg de gordura, seria necessário consumir 7.700 calorias a mais do que o gasto diário. Considerando um gasto médio diário de 2.000 calorias, isso significaria comer perto de 10.000 calorias em um único dia. É muito difícil atingir essa ingestão.
O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. Estudos indicam que as comemorações de final de ano realmente causam um pequeno ganho de peso, variando entre 0,4 a 0,9 kg. Esse ganho de peso inclui não apenas gordura acumulada, mas também o inchaço provocado, por exemplo, pelo consumo de bebidas alcoólicas.
Veja as opções mais e menos calóricas para a ceia
Pessoas que não sofrem da doença crônica da obesidade não devem se preocupar excessivamente, pois basta retornar à rotina para que o excesso (de gordura e inchaço) vá embora. Contudo, quem convive com a obesidade pode ficar ansioso, temendo entrar em um ciclo de engorda fácil e iniciando o ano com dietas muito restritivas, o que geralmente leva ao reganho de peso e frustração.
Estratégias para a ceia sem perder a linha
Para evitar o ganho de peso significativo, o planejamento e o automonitoramento são essenciais,:
1. Planejamento: Sabendo quais dias haverá eventos que tirarão você da rotina, tente economizar calorias nas outras refeições e nos outros períodos,.
2. Moderação: Tente não beber tanto e evite exagerar, comendo além do ponto de saciedade.
3. Escolhas Inteligentes: Procure opções que não sejam apenas frituras ou extremamente calóricas.
4. Automonitoramento: Monitorar a ingestão calórica é uma técnica que comprovadamente ajuda a controlar o ganho de peso de forma mais eficiente.
5. Apoio Profissional: Ter a orientação de um nutricionista é essencial para alcançar objetivos de saúde,.
Guia das comidas natalinas com opções mais e menos calóricas
Para quem deseja fazer escolhas mais conscientes, a seguir está uma lista de alimentos típicos de Natal categorizados por teor calórico. A chave para um final de ano saudável é a quantidade, e não necessariamente o que se come. Provar um pouquinho de cada coisa não terá grandes impactos, mas o excesso na metade dos dias de dezembro exigirá mais cuidado.
Opções mais calóricas (ricas em gordura e/ou açúcar):
• Rabanada tradicional (frita com açúcar)
• Panetone recheado
• Peru com pele e farofa rica em manteiga
• Pernil assado com molho agridoce
• Leitão à pururuca
• Chester com farofa de bacon
• Salpicão com maionese
• Pavê (de chocolate, creme de leite, biscoito, etc.)
• Torta alemã e Cheesecake
• Nozes, castanhas e amêndoas em excesso
• Amendoim com casca (considerado extremamente calórico)
Opções menos calóricas:
• Peru assado sem pele
• Peixe assado
• Salada verde com frutas frescas
• Legumes assados (abóbora, cenoura, brócolis)
• Arroz branco ou integral
• Salpicão sem maionese (versão com iogurte)
• Maionese light de batata
• Gelatina
• Salada de frutas
Finalmente, é importante relaxar e aproveitar o momento com a família, os sabores e as lembranças, pois “ocasiões como essa infelizmente não são para sempre".
O conteúdo desta matéria foi extraído do vídeo "É verdade que a gente engorda no Natal e Ano Novo?" do canal "Nunca vi 1 cientista". As responsáveis pelo canal são as cientistas Ana Bonassa, bióloga com mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP, e atualmente pós-doutoranda no Instituto de Química da USP; e Laura Marise, farmacêutica-bioquímica pela UNESP, que tem mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia pela mesma universidade, além de ter experiência de doutorado na Universidade Estadual de Nova York. Juntas, elas produzem conteúdo de divulgação científica com foco em desmistificar fake news e promover o pensamento crítico por meio de vídeos educativos e bem-humorados no YouTube e Instagram.
