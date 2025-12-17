Acesse sua conta
Como não engordar nas festas de fim de ano: guia prático e escolhas inteligentes

Especialista do canal "Nunca vi 1 cientista" explica como o planejamento e as trocas simples no cardápio de Natal evitam o ganho de peso e o inchaço

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 22:59

Chegou o momento dos excessos gastronômicos e do medo de engordar
Chegou o momento dos excessos gastronômicos e do medo de engordar Crédito: Made with Google AI

O medo de engordar mais de 1 kg após exagerar na ceia é real. No entanto, é muito difícil atingir esse marco em apenas um dia. Para ganhar 1 kg de gordura, seria necessário consumir 7.700 calorias a mais do que o gasto diário. Considerando um gasto médio diário de 2.000 calorias, isso significaria comer perto de 10.000 calorias em um único dia. É muito difícil atingir essa ingestão.

O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. Estudos indicam que as comemorações de final de ano realmente causam um pequeno ganho de peso, variando entre 0,4 a 0,9 kg. Esse ganho de peso inclui não apenas gordura acumulada, mas também o inchaço provocado, por exemplo, pelo consumo de bebidas alcoólicas.

O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos.
Torta alemã e cheesecake são ricos em gordura e açúcar. por Imagem produzida com IA
Salada verde pode ser um excelente acompanhamento. por Imagem produzida com IA
Salada de frutas é boa alternativa aos doces hipercalóricos. por Imagem produzida com IA
A rabanada não chega a ser vilã, mas é melhor não exagerar. por Imagem produzida com IA
Peru com pele e farofa rica em manteiga é bastante calórico. por Imagem produzida com IA
Peru assado sem pele e sem a farofa pode ser uma alternativa. por Imagem produzida com IA
Os pavês são altamente açucarados. por Imagem produzida com IA
Panetones recheados são clássicos! por Imagem produzida com IA
Nozes, castanhas e amêndoas em excesso podem atrapalhar a dieta. por Imagem produzida com IA
Gelatina também é alternativa de sobremesa. por Imagem produzida com IA
O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. por Imagem produzida com IA

Pessoas que não sofrem da doença crônica da obesidade não devem se preocupar excessivamente, pois basta retornar à rotina para que o excesso (de gordura e inchaço) vá embora. Contudo, quem convive com a obesidade pode ficar ansioso, temendo entrar em um ciclo de engorda fácil e iniciando o ano com dietas muito restritivas, o que geralmente leva ao reganho de peso e frustração.

Estratégias para a ceia sem perder a linha

Para evitar o ganho de peso significativo, o planejamento e o automonitoramento são essenciais,:

1. Planejamento: Sabendo quais dias haverá eventos que tirarão você da rotina, tente economizar calorias nas outras refeições e nos outros períodos,.

2. Moderação: Tente não beber tanto e evite exagerar, comendo além do ponto de saciedade.

3. Escolhas Inteligentes: Procure opções que não sejam apenas frituras ou extremamente calóricas.

4. Automonitoramento: Monitorar a ingestão calórica é uma técnica que comprovadamente ajuda a controlar o ganho de peso de forma mais eficiente.

5. Apoio Profissional: Ter a orientação de um nutricionista é essencial para alcançar objetivos de saúde,.

Guia das comidas natalinas com opções mais e menos calóricas

Para quem deseja fazer escolhas mais conscientes, a seguir está uma lista de alimentos típicos de Natal categorizados por teor calórico. A chave para um final de ano saudável é a quantidade, e não necessariamente o que se come. Provar um pouquinho de cada coisa não terá grandes impactos, mas o excesso na metade dos dias de dezembro exigirá mais cuidado.

Opções mais calóricas (ricas em gordura e/ou açúcar):

• Rabanada tradicional (frita com açúcar)

• Panetone recheado

• Peru com pele e farofa rica em manteiga

• Pernil assado com molho agridoce

• Leitão à pururuca

• Chester com farofa de bacon

• Salpicão com maionese

• Pavê (de chocolate, creme de leite, biscoito, etc.)

• Torta alemã e Cheesecake

• Nozes, castanhas e amêndoas em excesso

• Amendoim com casca (considerado extremamente calórico)

Opções menos calóricas:

• Peru assado sem pele

• Peixe assado

• Salada verde com frutas frescas

• Legumes assados (abóbora, cenoura, brócolis)

• Arroz branco ou integral

• Salpicão sem maionese (versão com iogurte)

• Maionese light de batata

• Gelatina

• Salada de frutas

Finalmente, é importante relaxar e aproveitar o momento com a família, os sabores e as lembranças, pois “ocasiões como essa infelizmente não são para sempre".

O conteúdo desta matéria foi extraído do vídeo "É verdade que a gente engorda no Natal e Ano Novo?" do canal "Nunca vi 1 cientista". As responsáveis pelo canal são as cientistas Ana Bonassa, bióloga com mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP, e atualmente pós-doutoranda no Instituto de Química da USP; e Laura Marise, farmacêutica-bioquímica pela UNESP, que tem mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia pela mesma universidade, além de ter experiência de doutorado na Universidade Estadual de Nova York. Juntas, elas produzem conteúdo de divulgação científica com foco em desmistificar fake news e promover o pensamento crítico por meio de vídeos educativos e bem-humorados no YouTube e Instagram.

Por @flaviaazevedoalmeida

