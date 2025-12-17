PECADO DA GULA

Como não engordar nas festas de fim de ano: guia prático e escolhas inteligentes

Especialista do canal "Nunca vi 1 cientista" explica como o planejamento e as trocas simples no cardápio de Natal evitam o ganho de peso e o inchaço

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 22:59

Chegou o momento dos excessos gastronômicos e do medo de engordar Crédito: Made with Google AI

O medo de engordar mais de 1 kg após exagerar na ceia é real. No entanto, é muito difícil atingir esse marco em apenas um dia. Para ganhar 1 kg de gordura, seria necessário consumir 7.700 calorias a mais do que o gasto diário. Considerando um gasto médio diário de 2.000 calorias, isso significaria comer perto de 10.000 calorias em um único dia. É muito difícil atingir essa ingestão.

O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. Estudos indicam que as comemorações de final de ano realmente causam um pequeno ganho de peso, variando entre 0,4 a 0,9 kg. Esse ganho de peso inclui não apenas gordura acumulada, mas também o inchaço provocado, por exemplo, pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Veja as opções mais e menos calóricas para a ceia 1 de 11

Pessoas que não sofrem da doença crônica da obesidade não devem se preocupar excessivamente, pois basta retornar à rotina para que o excesso (de gordura e inchaço) vá embora. Contudo, quem convive com a obesidade pode ficar ansioso, temendo entrar em um ciclo de engorda fácil e iniciando o ano com dietas muito restritivas, o que geralmente leva ao reganho de peso e frustração.

Estratégias para a ceia sem perder a linha

Para evitar o ganho de peso significativo, o planejamento e o automonitoramento são essenciais,:

1. Planejamento: Sabendo quais dias haverá eventos que tirarão você da rotina, tente economizar calorias nas outras refeições e nos outros períodos,.

2. Moderação: Tente não beber tanto e evite exagerar, comendo além do ponto de saciedade.

3. Escolhas Inteligentes: Procure opções que não sejam apenas frituras ou extremamente calóricas.

4. Automonitoramento: Monitorar a ingestão calórica é uma técnica que comprovadamente ajuda a controlar o ganho de peso de forma mais eficiente.

5. Apoio Profissional: Ter a orientação de um nutricionista é essencial para alcançar objetivos de saúde,.

Guia das comidas natalinas com opções mais e menos calóricas

Para quem deseja fazer escolhas mais conscientes, a seguir está uma lista de alimentos típicos de Natal categorizados por teor calórico. A chave para um final de ano saudável é a quantidade, e não necessariamente o que se come. Provar um pouquinho de cada coisa não terá grandes impactos, mas o excesso na metade dos dias de dezembro exigirá mais cuidado.

Opções mais calóricas (ricas em gordura e/ou açúcar):

• Rabanada tradicional (frita com açúcar)

• Panetone recheado

• Peru com pele e farofa rica em manteiga

• Pernil assado com molho agridoce

• Leitão à pururuca

• Chester com farofa de bacon

• Salpicão com maionese

• Pavê (de chocolate, creme de leite, biscoito, etc.)

• Torta alemã e Cheesecake

• Nozes, castanhas e amêndoas em excesso

• Amendoim com casca (considerado extremamente calórico)

Opções menos calóricas:

• Peru assado sem pele

• Peixe assado

• Salada verde com frutas frescas

• Legumes assados (abóbora, cenoura, brócolis)

• Arroz branco ou integral

• Salpicão sem maionese (versão com iogurte)

• Maionese light de batata

• Gelatina

• Salada de frutas

Finalmente, é importante relaxar e aproveitar o momento com a família, os sabores e as lembranças, pois “ocasiões como essa infelizmente não são para sempre".

O conteúdo desta matéria foi extraído do vídeo "É verdade que a gente engorda no Natal e Ano Novo?" do canal "Nunca vi 1 cientista". As responsáveis pelo canal são as cientistas Ana Bonassa, bióloga com mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP, e atualmente pós-doutoranda no Instituto de Química da USP; e Laura Marise, farmacêutica-bioquímica pela UNESP, que tem mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia pela mesma universidade, além de ter experiência de doutorado na Universidade Estadual de Nova York. Juntas, elas produzem conteúdo de divulgação científica com foco em desmistificar fake news e promover o pensamento crítico por meio de vídeos educativos e bem-humorados no YouTube e Instagram.