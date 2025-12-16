ALIMENTAÇÃO

Como escolher o brócolis mais fresco? Nutricionista explica truque infalível

Cor, textura e firmeza são os sinais que revelam se o brócolis está no ponto ideal

Agência Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:00

Seguindo esses passos simples, você garante um brócolis mais nutritivo Crédito: Freepik

O brócolis é um dos vegetais mais nutritivos da cozinha. Ele reúne betacaroteno, que se transforma em vitamina A, vitamina C, vitamina K e ácido fólico, nutrientes importantes para a pele, os ossos e a produção de glóbulos vermelhos.

Além disso, é versátil, combina com saladas, sopas, massas e refogados, e por isso muita gente faz questão de incluí-lo na rotina. O problema é que, diante das prateleiras cheias, nem sempre é simples saber qual exemplar está realmente fresco.

Nutricionistas explicam que identificar um bom brócolis depende de observar detalhes visuais e táteis que revelam a idade e o nível de qualidade do vegetal. Esses sinais são simples e fáceis de reconhecer mesmo durante uma compra rápida.

A cor e a aparência dos floretes entregam o frescor

A coloração é um dos fatores mais importantes na hora de escolher. Brócolis frescos têm floretes de verde-escuro intenso e brilhante, sinal de que ainda estão ricos em nutrientes e sabor.

Quando surgem tons amarelados, mesmo discretos, isso indica que o vegetal já está entrando em processo de envelhecimento.

Esse amarelamento geralmente começa nas pontas dos botões e se espalha com o tempo, comprometendo tanto o sabor quanto a textura.

Outro aspecto essencial é o estado dos botões florais. Nos exemplares frescos, eles são pequenos, fechados e bem compactados, o que indica colheita recente.

Quando começam a se abrir ou ficam mais espaçados entre si, é um sinal de que o brócolis permaneceu armazenado por mais tempo do que deveria. Botões abertos também tendem a deixar o vegetal mais fibroso e menos agradável na mastigação.

O talo e o corte mostram se o vegetal ainda está bom

Além do topo, vale observar o talo, especialmente a área de corte. O ideal é que ela esteja úmida, clara e com aspecto fresco, sem pontos escurecidos ou áreas esbranquiçadas. Essa descoloração é um dos primeiros sinais de ressecamento, indicando perda de água e diminuição da qualidade do brócolis.

Ao toque, o talo deve ser firme e resistente, transmitindo sensação de consistência. Se estiver mole, flácido ou com textura esponjosa, significa que o vegetal já passou do ponto.

A firmeza é importante não apenas por questão de frescor, mas porque o talo representa boa parte do volume do brócolis e quando está saudável, traz sabor e bons nutrientes.

Peso, folhas e outros detalhes que fazem diferença na escolha

Outro critério simples, mas eficiente, é o peso. Um brócolis fresco tende a ser mais pesado do que parece, pois está cheio de água e ainda mantém sua estrutura natural. Quando está leve demais, o vegetal provavelmente ressecou e perdeu parte de sua qualidade.

Se o brócolis ainda tiver folhas, elas também ajudam a identificar o frescor. Folhas verdes, firmes e tonificadas indicam que o vegetal foi colhido recentemente. Já folhas murchas sugerem que o brócolis ficou tempo demais armazenado, mesmo que a parte superior ainda pareça aceitável.

Outros sinais adicionais incluem evitar exemplares com manchas escuras, áreas moles ou odores fortes — características que indicam deterioração. Quando possível, prefira brócolis sem machucados e com aparência uniforme, pois isso aumenta a durabilidade em casa.

Resumo final

Brócolis frescos apresentam cor verde-escura vibrante, botões bem compactados, talo firme, corte claro e sensação maior de peso. Folhas firmes, quando presentes, reforçam que o vegetal está no ponto ideal.