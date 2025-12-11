JÁ CONHECIA?

O chá natural que alivia inflamações, protege o corpo e traz mais bem-estar para a sua rotina

Embora a manga seja majoritariamente apreciada por seu fruto doce e suculento, a fitoterapia tem investigado a fundo as propriedades medicinais que se escondem nas suas folhas

Agência Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:00

Esse chá é santo remédio Crédito: Imagem: Domínio Público

As folhas da mangueira (Mangifera indica) são uma mina de compostos bioativos, sendo a mangiferina o principal destaque por conferir benefícios terapêuticos significativos. Este xantonóide oferece, entre outras vantagens, uma poderosa ação anti-inflamatória e um notável efeito antioxidante.

A pesquisa científica valida o uso tradicional, demonstrando a capacidade dos extratos em modular a inflamação e combater o estresse oxidativo no organismo.

O consumo da infusão é considerado o modo mais simples e prático de integrar os compostos bioativos da folha de manga na sua rotina diária.

Essa prática simples busca a saúde celular ao aproveitar a riqueza da mangiferina e suas ações protetoras contra o estresse oxidativo e a inflamação.

Propriedade antioxidante e combate a radicais livres

A ação antioxidante das folhas de manga é extremamente robusta e desempenha um papel fundamental na proteção do organismo contra o estresse oxidativo.

Este estresse é um processo natural, mas prejudicial, que pode levar a danos celulares significativos ao longo do tempo. A mangiferina atua de forma dupla no combate.

Ela combate diretamente os radicais livres e ainda auxilia na regeneração de outros antioxidantes. Este benefício terapêutico é essencial para garantir a manutenção da integridade celular e prevenir doenças degenerativas.

A grande eficácia antioxidante das folhas de manga tem sido frequentemente comparada àquela encontrada em alimentos classificados como superalimentos, devido à sua capacidade de eliminação de radicais livres. A mangiferina é o principal responsável por essa potente atividade protetora.

Seu efeito protetor é crucial para o bem-estar diário e a prevenção do envelhecimento celular.

Antimicrobiano

Para além dos benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes, as folhas de manga também exibem propriedades curativas no espectro antimicrobiano.

Os compostos bioativos presentes nas folhas atuam inibindo o crescimento de diversos tipos de fungos e bactérias, contribuindo para um suporte natural ao sistema de defesa do organismo contra infecções. Essa ação demonstra o potencial da folha de manga.

A eficácia antimicrobiana fortalece a validade do uso de extratos de manga em várias práticas fitoterápicas, como tem sido documentado em publicações especializadas em microbiologia.

Estudos específicos sobre o extrato etanólico das folhas revelaram uma ação antibacteriana notável. “O extrato etanólico das folhas de Mangifera indica apresentou um efeito antibacteriano notável contra estirpes patogênicas como Staphylococcus aureus e Escherichia coli, indicando seu potencial para uso em formulações antimicrobianas naturais”.

Preparo do chá de infusão

A forma mais simples de aproveitar a riqueza da mangiferina e os benefícios terapêuticos das folhas de manga é por meio da infusão. O preparo começa com a colheita de folhas jovens e maduras.

Lave-as bem e as coloque para secar à sombra. Para cada xícara de água quente – é crucial que a água não esteja fervendo – você deve utilizar de 3 a 5 folhas.

As folhas podem ser secas ou frescas, mas devem ser previamente rasgadas. Deixe a mistura em infusão por um período de 10 a 15 minutos.

Este tempo é necessário para permitir que os compostos bioativos sejam liberados na água. Após a infusão, coe a bebida e ela estará pronta para o consumo.