Conheça o país que você não precisa de passaporte para visitar e que já fez parte do Brasil

Explore o país vizinho, destino de cultura rica, belas praias e entrada simplificada para brasileiros

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:00

Uruguai oferece uma diversidade de atrações naturais e históricas

O Uruguai, país que já integrou o território brasileiro e hoje pode ser visitado sem a necessidade de passaporte, tem se consolidado como um destino acessível e atraente para turistas. Localizado ao sul do continente, o país combina paisagens naturais, cultura marcante e boa infraestrutura turística.

Com tradição no churrasco, praias de areia clara e arquitetura colonial preservada, o Uruguai oferece uma experiência de viagem variada. A relação custo-benefício e a receptividade ao turista brasileiro reforçam o interesse pelo destino.

O país tem cerca de 3,5 milhões de habitantes e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano de 0,809, um dos mais elevados da América Latina. Os números refletem a qualidade de vida local e ajudam a explicar o crescente movimento de visitantes.

Passeio pela essência de Montevidéu

Montevidéu, a capital, reúne atrações para quem aprecia construções históricas, museus e áreas verdes. A Ciudad Vieja, bairro mais antigo da cidade, concentra boa parte dos pontos turísticos ligados à cultura e à história uruguaia.

Entre os principais atrativos estão a Praça Independência, o Palácio Salvo e o Palácio Estévez, que representam diferentes períodos da formação arquitetônica do país. O Teatro Solís, um dos mais importantes da região, oferece programação variada, enquanto a Rua Sarandí, marcada pelos característicos desenhos de sóis no chão, é um dos caminhos mais procurados pelos visitantes.

Belezas de Punta del Este e Colônia do Sacramento

Para quem busca praias paradisíacas, Punta del Este se consagra como a mais famosa do país, com suas águas cristalinas e extensas faixas de areia branca. Além disso, a cidade oferece atrações culturais como a Casapueblo e o renomado Museu Ralli, enriquecendo a estadia.

Outro local de visita obrigatória é Colônia do Sacramento, uma cidade fundada em 1680 e profundamente marcada pela história, com um bairro colonial impecavelmente preservado. Desta forma, a cidade convida a uma imersão no passado uruguaio, com ruas charmosas e vistas espetaculares.

Culinária uruguaia: mais que churrasco

A culinária no Uruguai é um ponto alto da viagem, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos impulsionados pela agropecuária, a base econômica do país. Consequentemente, a carne bovina é um elemento central em diversas preparações, prometendo uma explosão de sabores autênticos.