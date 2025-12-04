Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o país que você não precisa de passaporte para visitar e que já fez parte do Brasil

Explore o país vizinho, destino de cultura rica, belas praias e entrada simplificada para brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:00

Uruguai oferece uma diversidade de atrações naturais e históricas (Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock)
Uruguai oferece uma diversidade de atrações naturais e históricas (Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock) Crédito: Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock

O Uruguai, país que já integrou o território brasileiro e hoje pode ser visitado sem a necessidade de passaporte, tem se consolidado como um destino acessível e atraente para turistas. Localizado ao sul do continente, o país combina paisagens naturais, cultura marcante e boa infraestrutura turística.

Com tradição no churrasco, praias de areia clara e arquitetura colonial preservada, o Uruguai oferece uma experiência de viagem variada. A relação custo-benefício e a receptividade ao turista brasileiro reforçam o interesse pelo destino.

Viagem pelas belezas do Uruguai

O Uruguai é conhecido por sua qualidade de vida atraente (Imagem: Sandra Moraes | Shutterstock) por
A Casapueblo é um lugar que deve ser visitado no Uruguai e inspirou a canção 'Era uma casa muito engraçada...', de Vinicius de Moraes  (Imagem: Guaxinim | Shutterstock) por
Uruguai, onde a história colonial encontra a vibrante culinária e paisagens paradisíacas. por Jimmy Baikovicius/Wikimedia Commons
O Uruguai é considerado o país mais seguro aos LGBTQIAPN+ na América Latina (Imagem: iunewind | Shutterstock) por Imagem: iunewind | Shutterstock
Seleção Uruguaia é uma das mais fortes do continente por Divulgação/AUF
A cidade de Salto permite aos turistas conhecerem o provincianismo do interior uruguaio (Imagem: Eduardo de Abreu | Shutterstock) por Imagem: Eduardo de Abreu | Shutterstock
Uruguai oferece uma diversidade de atrações naturais e históricas (Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock) por Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock
Na viagem com o Trem dos Pampas é possível conhecer a região da fronteira do Brasil com o Uruguai (Imagem: DR Moura | Shutterstock) por Imagem: DR Moura | Shutterstock
Tempestade elétrica em Montevidéu, Uruguai por Mariana Suarez/AFP
A bacia do Rio Uruguai tem um grande potencial hidrelétrico (Imagem: F.S.W | Shutterstock) por Imagem: F.S.W | Shutterstock
Yatchs em Punta del Este, no Uruguai  por Miguel Rojo/AFP
1 de 11
O Uruguai é conhecido por sua qualidade de vida atraente (Imagem: Sandra Moraes | Shutterstock) por

LEIA MAIS

Quer proteger o rins pra sempre? Saiba o que comer e quais hábitos ter, segundo especialistas

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Perigo disfarçado: o chá popular que pode prejudicar o fígado, segundo hepatologistas

Não coma, é inflamatório: os alimentos que ajudam e que atrapalham a cicatrização da pele

O efeito poderoso que 3 frutas combinadas com feijão provocam em sua saúde

O país tem cerca de 3,5 milhões de habitantes e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano de 0,809, um dos mais elevados da América Latina. Os números refletem a qualidade de vida local e ajudam a explicar o crescente movimento de visitantes.

Passeio pela essência de Montevidéu

Montevidéu, a capital, reúne atrações para quem aprecia construções históricas, museus e áreas verdes. A Ciudad Vieja, bairro mais antigo da cidade, concentra boa parte dos pontos turísticos ligados à cultura e à história uruguaia.

Entre os principais atrativos estão a Praça Independência, o Palácio Salvo e o Palácio Estévez, que representam diferentes períodos da formação arquitetônica do país. O Teatro Solís, um dos mais importantes da região, oferece programação variada, enquanto a Rua Sarandí, marcada pelos característicos desenhos de sóis no chão, é um dos caminhos mais procurados pelos visitantes.

Belezas de Punta del Este e Colônia do Sacramento

Para quem busca praias paradisíacas, Punta del Este se consagra como a mais famosa do país, com suas águas cristalinas e extensas faixas de areia branca. Além disso, a cidade oferece atrações culturais como a Casapueblo e o renomado Museu Ralli, enriquecendo a estadia.

Outro local de visita obrigatória é Colônia do Sacramento, uma cidade fundada em 1680 e profundamente marcada pela história, com um bairro colonial impecavelmente preservado. Desta forma, a cidade convida a uma imersão no passado uruguaio, com ruas charmosas e vistas espetaculares.

Culinária uruguaia: mais que churrasco

A culinária no Uruguai é um ponto alto da viagem, oferecendo uma variedade de pratos deliciosos impulsionados pela agropecuária, a base econômica do país. Consequentemente, a carne bovina é um elemento central em diversas preparações, prometendo uma explosão de sabores autênticos.

A parrilla uruguaia, que é um churrasco tradicional, é a estrela principal da gastronomia local. Entretanto, o país também oferece o saboroso chivito (sanduíche), o popular pancho (cachorro-quente) e as milanesas, pratos que complementam a rica experiência culinária uruguaia.

Leia mais

Imagem - Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

Imagem - Tem medo de infartar? Então fique longe do calor, alertam especialistas

Tem medo de infartar? Então fique longe do calor, alertam especialistas

Imagem - Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

Os benefícios da Hot Yoga para quem quer perder peso: será que funciona?

Mais recentes

Imagem - ‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha

‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha
Imagem - Qual a receita famosa mais procurada em 2025? Saiba como fazer

Qual a receita famosa mais procurada em 2025? Saiba como fazer
Imagem - Testamento de atriz é descumprido e gera confusão por causa de herança

Testamento de atriz é descumprido e gera confusão por causa de herança

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda