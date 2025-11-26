COZINHA MÁGICA

O efeito poderoso que 3 frutas combinadas com feijão provocam em sua saúde

Misturas simples revelam como o feijão fica ainda melhor com frutas

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:38

Três frutas cítricas mostram por que o feijão vai muito além do arroz Crédito: Freepik

O feijão é presença certa no prato brasileiro, mas algumas combinações pouco exploradas mostram que ele pode render sabores e benefícios além do arroz de todos os dias.

Frutas cítricas, ricas em vitamina C, transformam o feijão em uma parceria ainda mais nutritiva e podem turbinar a absorção de ferro sem alterar o sabor clássico.

Embora a dupla arroz e feijão siga imbatível, novas combinações despertam a curiosidade de quem busca refeições simples, tradicionais e, ao mesmo tempo, surpreendentes.

Laranja

A laranja já faz parte da feijoada, mas poucos conhecem o motivo real dessa parceria. Rica em vitamina C, a fruta potencializa a absorção do ferro presente no feijão e reforça o sistema imunológico do corpo.

Além do sabor fresco, a laranja oferece ação antioxidante e anti-inflamatória, o que torna cada garfada mais nutritiva sem mudar a essência do prato.

Por isso, incluir gomos de laranja em refeições cotidianas pode ser uma forma simples de ampliar o valor nutricional do feijão de todo dia.

Acerola

Com ainda mais vitamina C do que a laranja, a acerola funciona como aliada potente para quem busca melhorar a absorção de ferro de forma natural. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, combinar feijão com frutas cítricas pode aumentar em até quatro vezes essa absorção.

A fruta, pouco lembrada à mesa, transforma o ferro do feijão em uma forma mais solúvel, facilitando sua assimilação pela mucosa intestinal.

Assim, incluir suco ou polpa de acerola na refeição pode ser um gesto simples para enriquecer pratos comuns, trazendo benefícios imediatos ao organismo.

Limão

O limão aparece como opção prática para quem já o usa no tempero da salada ou no toque final do feijão. Além do frescor, a fruta ajuda a limpar o paladar e realçar sabores sem esforço.