Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Caminhadas de 30 minutos ao dia já oferecem grande proteção para mente e corpo

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:00

Alongamentos e exercícios de equilíbrio: ajudam a prevenir quedas e aumentam a mobilidade. Crédito: Pexels

Manter-se ativo após os 60 anos é uma das decisões mais impactantes para garantir saúde do coração, fortalecimento das articulações e proteção contra a demência. Pesquisas recentes mostram que exercícios simples do dia a dia fazem diferença significativa na longevidade e qualidade de vida dos idosos.

Sabia que caminhar pouco mais de 30 minutos por dia já contribui para reduzir consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e demência? Segundo especialistas, não é preciso buscar atividades complexas: o segredo está na regularidade e no prazer de se movimentar.

Uma rotina ativa protege corpo e cérebro

De acordo com estudos recentes publicados na revista científica Nature, até mesmo quantidades mínimas de exercício diário ajudam a prevenir o declínio cognitivo em pessoas com mais de 60 anos. Caminhadas, alongamentos e atividades leves fortalecem coração e articulações ao mesmo tempo que diminuem o risco de demência.

Pessoas que praticaram exercícios diários tiveram uma redução de até 69% no risco de desenvolver demência em comparação com aquelas sedentárias. Basta escolher uma atividade acessível, como caminhada, dança ou natação, e incluí-la na rotina semanal.

O que praticar? Exercícios simples, grandes benefícios

Entre as melhores práticas para quem passou dos 60, os profissionais de saúde citam:

Caminhada: 30 minutos ao dia já oferecem grande proteção para mente e corpo.

Alongamentos e exercícios de equilíbrio: ajudam a prevenir quedas e aumentam a mobilidade.

Atividades de baixo impacto: como natação, bicicleta ergométrica ou hidroginástica.

Treino de força: uso de elásticos, pequenos pesos ou até mesmo garrafas de água fortalece músculos e ossos.

Vale lembrar: “A quantidade diária não precisa ser extensa”, ressalta o médico Paul Thompson. Brisk walking – a caminhada rápida – é suficiente para impulsionar os benefícios, destaca ele.

Por que exercícios ajudam no cérebro e no coração?

Segundo o Dr. Gary Small, especialista em envelhecimento, movimentar o corpo aumenta a circulação sanguínea, o que potencializa a oxigenação do cérebro e estimula a renovação das células neuronais. O benefício se estende ao coração, pois a atividade física reduz a pressão arterial, melhora a glicemia e fortalece as artérias.

Em estudo liderado por pesquisadores sul-coreanos, idosos que caminhavam mais de 6 mil passos por dia apresentaram menor incidência de demências, inclusive quando sofriam de doenças articulares como artrose.

Como criar um hábito saudável após os 60?

O segredo, segundo especialistas, está em respeitar seus limites e buscar atividades prazerosas: “O importante é se movimentar, mesmo que inicialmente por poucos minutos ao dia”, afirma a fisioterapeuta Karen Silva.

Veja algumas dicas para incorporar o exercício à rotina:

Agende o horário no calendário e trate o compromisso como prioridade.

Convide amigos ou familiares para atividades conjuntas, tornando o momento mais prazeroso.

Aumente progressivamente o tempo e a intensidade, conforme sentir confiança.

Procure parques, praças ou áreas verdes: ambientes abertos estimulam o prazer em caminhar.

Exercício também é prevenção

Profissionais de saúde reforçam que, além da proteção cardiovascular e contra a demência, manter a rotina ativa diminui dores articulares, melhora o humor, regula o sono e promove bem-estar geral.

Os benefícios são comprovados: “Estudos revelam que mesmo quem tem limitações pode colher melhorias, ao inserir exercícios de baixo impacto na rotina”, destaca publicação recente da Nature. Recursos simples como pausas ativas, dança em casa ou caminhada leve são boas alternativas.

Converse com seu médico e adapte o exercício ao seu perfil

Antes de iniciar uma nova atividade física, converse com seu médico para adaptar o plano ao seu estado de saúde. Profissionais da área podem indicar exercícios adequados de acordo com eventuais limitações articulares ou cardiorrespiratórias, além de monitorar os avanços.