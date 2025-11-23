ACADEMIA

O perigo que você corre ao usar tênis de corrida na hora da musculação

Especialistas explicam as desvantagens dos tênis de corrida e qual é o melhor calçado para o treino

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00

O ideal é utilizar tênis criados especialmente para esse tipo de atividade Crédito: Freepik

Escolher o calçado certo é fundamental para quem pratica musculação. Ele não só garante estabilidade, mas também ajuda a manter a postura correta e a executar os movimentos com segurança.

Tênis de corrida, embora muito usados, não são ideais para treinos de força. O solado alto e amortecido pode prejudicar o desempenho e até aumentar o risco de lesões em exercícios como agachamento, levantamento terra e supino.

Musculação e atividade física 1 de 13

Desvantagens desse tipo de tênis

Para treinos de força, a estabilidade do calçado é essencial, alerta Lucas Florêncio, especialista técnico educacional da Smart Fit.

“O tênis de sola reta permite uma melhor transferência de força do corpo para o solo, sem dispersão de energia em amortecimentos excessivos. Isso ajuda a manter o alinhamento postural e a base firme para a execução dos movimentos”, contou à Band.

Daniel Rossas, professor de Educação Física da Bodytech, explica: “Usar um tênis de corrida na musculação é como construir uma casa sobre um colchão. A espuma macia cria instabilidade, o que prejudica a técnica, reduz a performance e aumenta as chances de lesões.”

Devem ter solado reto

Embora não tenham sido desenvolvidos para a academia, tênis casuais de sola reta e firme podem ajudar a manter a estabilidade durante os treinos.

Ainda assim, os especialistas alertam para os cuidados ao usar modelos que não são específicos para exercícios de força.

“Eles cumprem a função básica, mas não oferecem suporte anatômico nem absorção mínima de impacto”, explica Lucas Florêncio, da Smart Fit, à Band.

Para Daniel Rossas, da Bodytech, esses tênis são melhores que os de corrida, mas os modelos próprios para treino, como os de cross training, garantem suporte lateral, durabilidade e flexibilidade nos pontos certos.

Qual tênis escolher

Segundo os profissionais, o calçado ideal deve ter solado baixo e reto, boa aderência ao chão, calcanhar firme que “trava” o pé e estrutura rígida que dobra apenas na ponta.