Arminda coloca Gerluce contra a parede sobre a volta de Rogério em 'Três Graças'

Vilã fica assustada com a volta do marido

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 22:28

Arminda confronta Gerluce em Três Graças'
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

Em “Três Graças”, Arminda sempre fex questão de enfatizar que não vai com a cara de Gerluce (Sophie Charlotte). Com a nova tentativa de matar Rogério (Eduardo Moscovis) e a volta repentina do marido, ela está cada vez mais assustada e vai descontar na cuidadora de Dona Josefa (Arlete Salles).

Após uma conversa telefônica com Ferette (Murilo Benício), Arminda encontra Gerluce e Josefa e trata de atazanar as duas. A vilã desconfia que Gerluce tenha mais informações sobre o sumiço de Rogério e a coloca contra a parede.

“Fala, Gerluce ‘sei lá o que’ das Graças, o que você sabe sobre o sumiço do Rogério? Gerluce não se deixa ser humilhada pela patroa: ‘Olha, primeiro que não é ‘sei lá o que’, meu segundo nome é Maria. O que Gerluce Maria das Graças tem para dizer para a senhora é basicamente o que a dona Josefa falou”

Josefa entra na conversa para despistar Arminda, mas a vilã está certa de que Gerluce sabe mais do que está dizendo. “Você falou com ele. Ele não foi lá, te pediu alguma coisa do quarto? Você deve ter ido lá é falou com ele, né?”. Mesmo a cuidadora negando, Arminda segue desconfiada.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Três Graças

