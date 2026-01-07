VEJA

Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

Após muitas expectativas, cena vai ar no dia 19 de janeiro

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:31

Ex-casal vive flashback em cena Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A rainha de bateria da Unidos do Salgueiro Viviane Araújo e o cantor Belo gravaram as primeiras cenas juntos em “Três Graças”, após muito suspense e expectativas do público. O ex-casal apareceu em um vídeo nos bastidores da novela das nove nesta semana.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (7), mostra o reencontro dos personagens Misael e Consuelo na trama. Na cena, os dois trocam farpas em uma discussão na sala e ressaltam que são um ex-casal.

“Eu não sabia nada da vida”, diz Misael na cena. “E agora? Sabe? Porque se não fosse eu ter vindo lá do Rio de Janeiro para cá, essa hora você estava preso por ter matado o tal do Ferette”, responde Consuelo.

Em outro registro, o intérprete de Belo diz para ex-mulher: “Ex uma vez, ex para sempre”. Consuelo rebate: “Eu que o diga. Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”, diz.

O intuito de colocar o ex-casal em cena foi considerado uma ótima sacada da TV Globo, segundo alguns internautas. Nas redes sociais, as cenas dividiram opiniões. “Pra que essa situação, sem necessidade”, escreveu uma mulher. “Via dar muita audiência. Todo mundo curioso pra ver. Primeiro reencontro assim, filmado e com falas, depois do término”, comentou outra pessoa. “Imagina a tensão”, disse outra.