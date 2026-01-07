Acesse sua conta
Belo dá sugestão para cenas de beijo com Viviane Araujo em Três Graças e garante: 'Vocês vão se surpreender'

Cantor falou sobre contracenar com a ex-mulher na novela da Globo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:07

Belo e Viviane Araújo
Crédito: Globo e Fabio Rocha/Globo

O reencontro de Belo e Viviane Araujo está perto de ir ao ar na TV. Os dois gravaram, na última segunda-feira (5), a primeira cena juntos em "Três Graças", da Globo, e o momento deve ir ao ar no dia 19 de janeiro. O cantor falou sobre contracenar com a ex-esposa após anos de afastamento, e garantiu que o momento tem sido marcado pelo respeito mútuo.

"Estamos fazendo uma novela juntos, somos adultos, está tudo certo. Está tudo lindo e maravilhoso, sem problema algum", disse Belo, em entrevista ao portal LeoDias.

O primeiro encontro dos personagens Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo) virá em uma cena de flashback. Na sequência escrita, Misael foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo da estátua e visita o túmulo dos pais. No cemitério, ele dá de cara com Consuelo. Segundo Belo, a parceria irá emocionar o público.

"Está sendo excelente em todo sentido, está leve, está muito bonito. A história está ficando linda e vocês vão se surpreender", falou.

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, falou sobre a sugestão dada ao diretor Luiz Henrique Rios de utilizar o clássico "Tua Boca" como tema romântico do casal. Mas o cantor deu uma outra ideia. "Essa já foi música de uma outra novela [O Cravo e a Rosa, com o casal Petruchio e Catarina]. Mas a gente pode pensar em uma música nova para isso, para compor [a cena]", afirmou.

Belo e Viviane Araújo se separaram em 2007, após um relacionamento de quase dez anos. O término foi marcado por polêmicas, e rumores apontavam que Viviane teria traído Belo com o jogador Radamés. O cantor, por sua vez, já declarou publicamente que foi ele quem começou o envolvimento extraconjugal. Após o fim do relacionamento, ele começou a relação com Gracyanne Barbosa.

