Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Artista resolveu apostar por causa do papel em novela e acabou premiado; relembre

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:37

Raoni Carneiro
Raoni Carneiro Crédito: Reprodução/TV Globo

Raoni Carneiro viveu uma história inusitada com a Mega-Sena. Em 2011, o ator voltou às novelas da Globo para interpretar Sebastião em 'Aquele Beijo', trama de Miguel Falabella. Na história, seu personagem era conhecido por apostar constantemente na loteria e viver sonhando com números premiados. O que o artista não esperava é que esse traço do personagem acabaria influenciando sua própria rotina fora da telinha.

Sem costume de jogar, o ator decidiu fazer uma aposta na Mega-Sena apenas para entrar no clima do papel que iria viver na televisão. O resultado veio como uma surpresa: Raoni acabou acertando a quadra no concurso de número 1.327 e abocanhou o prêmio de R$682,09. Os números apostados pelo ator e sorteados na ocasião foram 16, 35, 36 e 52. Na época, ele disse que ficou surpreso com a premiação, apesar de o valor que ganhou "ser bem distante do prêmio principal".

Raoni Carneiro e Fiuk em 'Aquele Beijo'

"Eu nunca faço nenhum tipo de jogo. Mas como o personagem vai ganhar na loteria, eu resolvi entrar no embalo. Quando percebi, tinha acertado quatro números", falou Raoni durante o encontro para o primeiro capítulo da novela, em 2011. O montante porém acabou todo em uma noite se divertindo com os amigos e bancando todos. "Já bebi o dinheiro todo", brincou.

Raoni Carneiro largou a atuação pouco depois, focando na direção. Em 2014, ele contribuiu com o especial de fim de ano de Roberto Carlos e com o Show da Virada na Globo. Também participou do Criança Esperança, Festeja Brasil, Só Toca Top e DVDs de artistas renomados, como Anitta, Paula Fernandes e Diogo Nogueira.

Em novembro de 2022, ele se tornou diretor de Gênero Música nos Estúdios Globo, e um de seus maiores projetos foi a transmissão do show gratuito da Madonna no Brasil. Em 2024, porém, deixou a emissora. 

Raoni é casado com a atriz Fernanda Rodrigues, com quem está há 17 anos. Os dois são pais de Luísa e Bento.

