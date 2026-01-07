Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:53
A chegada de Zuza já nasceu cercada de amor. A primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan veio ao mundo nesta terça-feira (6), em São Paulo, e rapidamente viralizou não só pelo anúncio emocionante dos pais, mas também pelo nome curto, diferente e carregado de significado.
O casal compartilhou a novidade nas redes sociais com um álbum de fotos do parto e uma legenda simples, mas cheia de sentimento: "O dia que será para sempre". Bastou isso para que fãs começassem a se perguntar: afinal, o que significa Zuza?
A escolha do nome não foi aleatória. Zuza era o apelido carinhoso de Josefina, avó de Nattan, uma figura central em sua vida. Foi ela quem criou o cantor e exerceu um papel que ele costuma definir como o de uma "segunda mãe". A avó faleceu pouco tempo antes do casal anunciar a gravidez, o que tornou a homenagem ainda mais simbólica.
Desde o anúncio da gestação, feito em junho do ano passado, Rafa e Nattan já haviam revelado que, se fosse menina, o nome seria Zuza, um detalhe que emocionou os fãs na época e agora ganha ainda mais força com o nascimento da bebê.
Apesar de soar como um apelido, Zuza carrega significados bonitos em diferentes culturas. Em algumas interpretações, o nome pode significar "pequena pérola", no chinês; "doçura", no iídiche; e até "lírio", em línguas de origem eslava, como o tcheco.
Nasce Zuza
Além disso, Zuza costuma ser usado como diminutivo de nomes como Zuzana, Zuleika ou Zulema, que estão associados a ideias de luz, brilho, proteção divina e delicadeza, combinações que não poderiam representar melhor o momento vivido pelo casal.
Em um vídeo íntimo divulgado quando revelaram a gravidez, Nattan leu uma carta dedicada a Rafa Kalimann e mencionou a ideia do nome partindo da própria apresentadora. Na ocasião, o cantor falou abertamente sobre a dor da perda da avó e como a notícia da gestação trouxe um novo sentido àquele momento difícil.