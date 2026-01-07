Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Bebê nasceu nesta terça (6); escolha do nome é uma homenagem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:53

Nasce Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A chegada de Zuza já nasceu cercada de amor. A primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan veio ao mundo nesta terça-feira (6), em São Paulo, e rapidamente viralizou não só pelo anúncio emocionante dos pais, mas também pelo nome curto, diferente e carregado de significado.

O casal compartilhou a novidade nas redes sociais com um álbum de fotos do parto e uma legenda simples, mas cheia de sentimento: "O dia que será para sempre". Bastou isso para que fãs começassem a se perguntar: afinal, o que significa Zuza?

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Imagem - Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Imagem - Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'

Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'

A escolha do nome não foi aleatória. Zuza era o apelido carinhoso de Josefina, avó de Nattan, uma figura central em sua vida. Foi ela quem criou o cantor e exerceu um papel que ele costuma definir como o de uma "segunda mãe". A avó faleceu pouco tempo antes do casal anunciar a gravidez, o que tornou a homenagem ainda mais simbólica.

Desde o anúncio da gestação, feito em junho do ano passado, Rafa e Nattan já haviam revelado que, se fosse menina, o nome seria Zuza, um detalhe que emocionou os fãs na época e agora ganha ainda mais força com o nascimento da bebê.

O significado do nome Zuza

Apesar de soar como um apelido, Zuza carrega significados bonitos em diferentes culturas. Em algumas interpretações, o nome pode significar "pequena pérola", no chinês; "doçura", no iídiche; e até "lírio", em línguas de origem eslava, como o tcheco.

Nasce Zuza

Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
Nasce Zuza por Reprodução
1 de 13
Nasce Zuza por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Nattan diz que irá largar agenda de shows para acompanhar nascimento da filha com Rafa Kalimann: 'Não posso perder'

Nattan se envolve em polêmica e sobra para Rafa Kalimann: ‘Preciso de paz’

Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Além disso, Zuza costuma ser usado como diminutivo de nomes como Zuzana, Zuleika ou Zulema, que estão associados a ideias de luz, brilho, proteção divina e delicadeza, combinações que não poderiam representar melhor o momento vivido pelo casal.

Em um vídeo íntimo divulgado quando revelaram a gravidez, Nattan leu uma carta dedicada a Rafa Kalimann e mencionou a ideia do nome partindo da própria apresentadora. Na ocasião, o cantor falou abertamente sobre a dor da perda da avó e como a notícia da gestação trouxe um novo sentido àquele momento difícil.

Leia mais

Imagem - Atriz de 'Todo Mundo em Pânico' é encontrada morta em casa aos 62 anos

Atriz de 'Todo Mundo em Pânico' é encontrada morta em casa aos 62 anos

Imagem - Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Imagem - Pai de Isabel Veloso emociona ao resgatar fotos da infância da filha internada na UTI; veja

Pai de Isabel Veloso emociona ao resgatar fotos da infância da filha internada na UTI; veja

Tags:

Nome Nattan Rafa Kalimann Grávida Rafa Kalimann Bebê Nascimento

Mais recentes

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender
Imagem - Escola Nego Bispo: IFBA enfrenta denúncias e judicialização em programa do MEC

Escola Nego Bispo: IFBA enfrenta denúncias e judicialização em programa do MEC

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta
01

Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
03

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso
04

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso