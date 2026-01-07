FAMOSOS

Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Bebê nasceu nesta terça (6); escolha do nome é uma homenagem

Nasce Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A chegada de Zuza já nasceu cercada de amor. A primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan veio ao mundo nesta terça-feira (6), em São Paulo, e rapidamente viralizou não só pelo anúncio emocionante dos pais, mas também pelo nome curto, diferente e carregado de significado.

O casal compartilhou a novidade nas redes sociais com um álbum de fotos do parto e uma legenda simples, mas cheia de sentimento: "O dia que será para sempre". Bastou isso para que fãs começassem a se perguntar: afinal, o que significa Zuza?

A escolha do nome não foi aleatória. Zuza era o apelido carinhoso de Josefina, avó de Nattan, uma figura central em sua vida. Foi ela quem criou o cantor e exerceu um papel que ele costuma definir como o de uma "segunda mãe". A avó faleceu pouco tempo antes do casal anunciar a gravidez, o que tornou a homenagem ainda mais simbólica.

Desde o anúncio da gestação, feito em junho do ano passado, Rafa e Nattan já haviam revelado que, se fosse menina, o nome seria Zuza, um detalhe que emocionou os fãs na época e agora ganha ainda mais força com o nascimento da bebê.

O significado do nome Zuza

Apesar de soar como um apelido, Zuza carrega significados bonitos em diferentes culturas. Em algumas interpretações, o nome pode significar "pequena pérola", no chinês; "doçura", no iídiche; e até "lírio", em línguas de origem eslava, como o tcheco.

Além disso, Zuza costuma ser usado como diminutivo de nomes como Zuzana, Zuleika ou Zulema, que estão associados a ideias de luz, brilho, proteção divina e delicadeza, combinações que não poderiam representar melhor o momento vivido pelo casal.