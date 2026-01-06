LUTO

Atriz de 'Todo Mundo em Pânico' é encontrada morta em casa aos 62 anos

Jayne Trcka foi achada desacordada em sua residência na Califórnia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:34

Anna Faris e Jayne Trcka em cena de 'Todo Mundo em Pânico (2000) Crédito: Divulgação

Uma notícia triste abalou fãs de comédia e do cinema nos últimos dias. Jayne Trcka, atriz e fisiculturista que ficou conhecida por interpretar a professora de educação física Miss Mann no filme Todo Mundo em Pânico, foi encontrada morta em sua casa, em San Diego, na Califórnia. Ela tinha 62 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, um amigo próximo estranhou o sumiço da artista após vários dias sem conseguir contato. Preocupado, decidiu ir até a residência de Jayne e a encontrou desacordada. O socorro foi acionado imediatamente, mas os paramédicos apenas puderam confirmar o óbito no local.

O filho da atriz confirmou ao TMZ que a morte ocorreu no dia 12 de dezembro. Segundo ele, Jayne não apresentava problemas de saúde conhecidos, o que tornou a situação ainda mais inesperada para a família. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada e segue sob investigação pelas autoridades de San Diego.

Antes de ganhar visibilidade no cinema, Jayne Trcka construiu uma carreira sólida no fisiculturismo, competindo em campeonatos ao longo da década de 1980. Foi apenas anos depois que ela migrou para as telas, conquistando seu primeiro papel em 2000, justamente na comédia que se tornaria um marco do gênero.