A espera acabou: 5 signos entram em uma vibração poderosa e finalmente as coisas começam a andar (6 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:11
O céu desta terça-feira (6) não passa despercebido. Com a Lua transitando por Leão o Sol em Capricórnio, alguns signos sentem a energia fluir com mais facilidade, especialmente aqueles que precisam de coragem, reconhecimento e avanço prático.
É um dia que favorece atitudes firmes, conversas importantes e decisões que estavam sendo adiadas. Para alguns signos, a sensação é clara: finalmente as coisas começam a andar.
Mesmo para quem não está na lista, o dia favorece atitudes conscientes e exposição bem calculada.