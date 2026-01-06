ASTROLOGIA

A espera acabou: 5 signos entram em uma vibração poderosa e finalmente as coisas começam a andar (6 de janeiro)

Lua em Leão favorece quem precisa aparecer, decidir e conquistar espaço

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:11

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu desta terça-feira (6) não passa despercebido. Com a Lua transitando por Leão o Sol em Capricórnio, alguns signos sentem a energia fluir com mais facilidade, especialmente aqueles que precisam de coragem, reconhecimento e avanço prático.

É um dia que favorece atitudes firmes, conversas importantes e decisões que estavam sendo adiadas. Para alguns signos, a sensação é clara: finalmente as coisas começam a andar.

Confira quem entra nessa vibração positiva e como aproveitar melhor o momento:

Leão: com a Lua no seu signo, tudo conspira a favor. Autoconfiança, magnetismo e visibilidade em alta.

Áries: criatividade e entusiasmo destravam projetos pessoais.

Sagitário: expansão, boas ideias e planos ganham forma.

Capricórnio: o Sol no signo fortalece escolhas e liderança.

Libra: conexões certas aparecem no momento ideal.

Mesmo para quem não está na lista, o dia favorece atitudes conscientes e exposição bem calculada.