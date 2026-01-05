Acesse sua conta
Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Ex-campeão do BBB 24 expôs comentários ofensivos após foto com a família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 08:36

Davi Brito com as duas irmãs e a mãe em foto de ano novo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que deveria ser apenas um registro de fim de ano em família se transformou em revolta e dor. Davi Britto, campeão do BBB 24, usou suas redes sociais para denunciar uma série de ataques racistas recebidos após publicar uma foto ao lado de familiares na virada do ano. Segundo ele, os comentários ultrapassaram qualquer limite ao mirarem sua irmã, uma criança de apenas 9 anos.

Em um forte desabafo, Davi deixou claro que o problema vai muito além da imagem publicada. "Não é sobre uma foto. Não é sobre uma expressão no rosto. É sobre racismo", escreveu. O influenciador contou que internautas passaram a zombar da aparência da menina, o que gerou indignação imediata.

O ex-BBB ressaltou o peso injusto imposto a crianças negras. "Minha irmã não deveria precisar ser forte. Ela deveria apenas ser criança. Se vocês acham normal destilar ódio contra uma menina preta por causa de uma foto, o problema nunca esteve em nós", afirmou.

Davi também falou sobre a vigilância constante que sua família enfrenta desde sua vitória no reality show. Segundo ele, existe uma cobrança desumana sobre como pessoas negras devem se comportar. "Uma família preta não pode errar, não pode cansar, não pode ter um dia ruim. Não pode existir fora do padrão que vocês criaram", escreveu.

Davi Brito com as duas irmãs e a mãe em foto de ano novo por Reprodução/Redes Sociais

A situação levou o ex-motorista de aplicativo a compartilhar uma nota oficial de sua assessoria, que classificou os ataques como preconceituosos, ofensivos e inaceitáveis, destacando que esse tipo de violência não atinge apenas sua família, mas toda uma comunidade que luta diariamente por respeito, igualdade e dignidade.

Em outro trecho do desabafo, Davi foi enfático ao apontar que os ataques chegaram a um nível inaceitável ao envolverem uma criança. "Agora vocês ultrapassaram todos os limites. Vocês atacaram uma criança de 9 anos", declarou.

A irmã mais velha de Davi, Raquel Brito, também se manifestou nas redes sociais. Ela compartilhou a foto da família com uma mensagem pedindo proteção à criança e afirmou que faz de tudo para mantê-la longe das redes. "Graças a Deus eu não deixo ela entrar aqui ou em rede nenhuma. Vou proteger ela ao máximo", escreveu.

