Davi Brito é criticado após se irritar durante ação social em Salvador

Enquanto alguns internautas criticaram a postura, outros defenderam o ex-motorista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:15

Davi Brito
Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Durante uma ação solidária no Dia das Crianças, o campeão do BBB 24, Davi Brito, voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais. O baiano participou de um evento em Salvador neste domingo (12), onde distribuiu brinquedos e chocolates para crianças carentes. No entanto, vídeos que circulam na internet mostram o ex-BBB aparentemente irritado com alguns moradores durante a confusão para receber os presentes.

Davi Brito desabafa sobre afastamento dos ex-BBBs e ataques na web por Reprodução/YouTube

Nas imagens, Davi tenta organizar a multidão e chega a dizer: “Calma, rapaz, eita porra, vá lá, pegou já foi. Que agonia é essa?”. O tom usado por ele acabou dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a postura, outros defenderam o ex-motorista, afirmando que ele apenas tentava manter a ordem em meio ao tumulto.

Pouco depois, Davi publicou nas redes sociais um vídeo com uma versão mais leve do evento, destacando o espírito solidário da ação. “Hoje foi um dia de sorrisos, abraços e muito amor! Saímos às ruas com o coração cheio de gratidão e as mãos repletas de chocolates pra adoçar o Dia das Crianças de quem mais precisa”, escreveu no Instagram.

O baiano ainda agradeceu aos voluntários que participaram da iniciativa e reforçou a importância de manter ações semelhantes. “Que venham muitas outras assim, cheias de solidariedade, união e amor ao próximo”, completou.

Nos comentários, fãs e admiradores demonstraram apoio. “Deus te abençoe, campeão”, escreveu uma seguidora. “Boa, Davi, continue espalhando o bem”, comentou outra.

Até o momento, Davi Brito não se pronunciou diretamente sobre os vídeos que mostram o suposto momento de estresse, mas a repercussão segue movimentando as redes sociais.

Davi Brito

