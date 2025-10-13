Touro, Virgem e mais 2 signos: semana promete dinheiro no bolso e virada financeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:25
O céu da semana traz boas notícias para quem busca estabilidade e prosperidade. Com a influência positiva de Mercúrio e Júpiter, quatro signos entram em um ciclo favorável para ganhos, reconhecimento e equilíbrio nas contas. Touro, Virgem, Capricórnio e Leão estarão mais focados em transformar esforço em resultado e atrair oportunidades concretas na área financeira.
Touro
Regido por Vênus, planeta que governa o conforto e o prazer, Touro tende a colher os frutos do que vem plantando com paciência. O momento é ideal para organizar investimentos, quitar dívidas e fortalecer projetos profissionais. A entrada de boas energias de Júpiter favorece o aumento de renda e oportunidades estáveis. A dica é manter os pés no chão, mas abrir espaço para o crescimento.
Virgem
Capricórnio
O signo mais disciplinado do zodíaco vive uma fase de amadurecimento e reconhecimento profissional. A influência de Saturno traz estabilidade e crescimento, especialmente para quem vem se dedicando com constância. Projetos antigos podem render mais do que o esperado, e o momento é excelente para renegociar valores ou assumir novas responsabilidades. Capricórnio brilha quando o assunto é trabalho e dinheiro, e a energia da semana reforça isso.
Leão
Carismático e confiante, Leão entra em um período de destaque e retorno financeiro. O Sol favorece a visibilidade e atrai reconhecimento por esforços anteriores. É hora de valorizar o próprio talento, acreditar nas ideias e usar o brilho pessoal para abrir portas. A energia leonina atrai sucesso quando há generosidade e autoconfiança, e isso pode se traduzir em oportunidades financeiras e profissionais valiosas.
Esses quatro signos sentem a força da prosperidade se aproximando. Com foco e estratégia, o que começa agora pode se transformar em estabilidade e crescimento nos próximos meses.