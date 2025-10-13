ASTROLOGIA

Signos de Câncer, Libra e Capricórnio precisam se preparar: pessoas do passado vão voltar entre 13 e 19 de outubro

Astros anunciam reencontros marcantes

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:20

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns reencontros parecem obra do destino. Nesta semana, o movimento dos astros favorece o retorno de pessoas que marcaram a vida de três signos em especial. Podem ser amores antigos, amizades que se perderam no tempo ou até parentes com quem o contato foi interrompido. Para esses nativos, o Universo promete momentos intensos, cheios de memórias e a chance de recomeçar algo que ficou pendente.

Câncer

Os cancerianos são regidos pela Lua e costumam guardar lembranças com muito carinho. Nos próximos dias, uma energia nostálgica vai tomar conta do signo, reacendendo sentimentos e lembranças do passado. Um reencontro pode acontecer de forma inesperada, talvez por meio de uma mensagem, um evento familiar ou até nas redes sociais. Esse contato vai mexer fundo com as emoções e trazer a oportunidade de resolver o que ficou mal compreendido. É tempo de perdoar e deixar o coração falar mais alto.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Libra

Para os librianos, o cosmos anuncia reconexões ligadas ao amor e às parcerias. Um antigo relacionamento pode ressurgir pedindo uma segunda chance, ou uma amizade de longa data pode voltar com força total. O momento pede equilíbrio: antes de se entregar à saudade, vale refletir sobre o que mudou de lá para cá. Esse reencontro não vem à toa:ele tem o propósito de ensinar algo sobre maturidade emocional e sobre como lidar com os próprios desejos sem perder o foco no presente.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Capricórnio

Os capricornianos, normalmente tão centrados, serão surpreendidos por uma onda de lembranças e por pessoas que pareciam ter ficado em outra fase da vida. O reencontro pode ser profissional ou pessoal, mas trará um sentimento de familiaridade e de missão inacabada. Alguém do passado pode oferecer uma proposta ou uma conversa que mude o rumo de algo importante. Mesmo que o impulso inicial seja de resistência, vale ouvir o que essa pessoa tem a dizer. O Universo está abrindo portas que antes pareciam fechadas.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5