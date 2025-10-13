TAROT

A Força domina o tarot desta segunda-feira (13 de outubro): cuidado, o dia de hoje testará paciência, fé e equilíbrio

Coragem e equilíbrio serão essenciais para enfrentar desafios

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:00

Tartot: carta A Força Crédito: Reprodução

O tarot desta segunda-feira (13) é regido pela carta A Força, símbolo de coragem, determinação e controle emocional. Essa energia chega para lembrar que a verdadeira vitória não vem da imposição, mas da calma e da sabedoria em agir no momento certo. É um dia que testa a paciência, a fé e o equilíbrio de quem está enfrentando situações delicadas, sejam profissionais, familiares ou afetivas.

Tarot 1 de 24

A Força pede confiança na própria intuição e serenidade diante das pressões externas. Ela representa o domínio sobre os impulsos e a capacidade de transformar a raiva em ação construtiva. Quando a carta surge, é sinal de que o universo está oferecendo poder interior suficiente para lidar com o que parecia impossível. O segredo é agir com firmeza, mas sem agressividade; com empatia, mas sem se deixar manipular.

No amor, o conselho é respirar fundo antes de reagir. Discussões antigas podem ressurgir, e apenas quem souber ouvir e compreender sem julgar vai conseguir fortalecer vínculos. No trabalho, a carta reforça que a persistência e o autocontrole serão mais valiosos do que qualquer atitude impensada. É hora de confiar no próprio talento e dar um passo de cada vez.