A Força domina o tarot desta segunda-feira (13 de outubro): cuidado, o dia de hoje testará paciência, fé e equilíbrio

Coragem e equilíbrio serão essenciais para enfrentar desafios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:00

Tartot: carta A Força
Tartot: carta A Força Crédito: Reprodução

O tarot desta segunda-feira (13) é regido pela carta A Força, símbolo de coragem, determinação e controle emocional. Essa energia chega para lembrar que a verdadeira vitória não vem da imposição, mas da calma e da sabedoria em agir no momento certo. É um dia que testa a paciência, a fé e o equilíbrio de quem está enfrentando situações delicadas, sejam profissionais, familiares ou afetivas.

Tarot por Shutterstock
A Força pede confiança na própria intuição e serenidade diante das pressões externas. Ela representa o domínio sobre os impulsos e a capacidade de transformar a raiva em ação construtiva. Quando a carta surge, é sinal de que o universo está oferecendo poder interior suficiente para lidar com o que parecia impossível. O segredo é agir com firmeza, mas sem agressividade; com empatia, mas sem se deixar manipular.

No amor, o conselho é respirar fundo antes de reagir. Discussões antigas podem ressurgir, e apenas quem souber ouvir e compreender sem julgar vai conseguir fortalecer vínculos. No trabalho, a carta reforça que a persistência e o autocontrole serão mais valiosos do que qualquer atitude impensada. É hora de confiar no próprio talento e dar um passo de cada vez.

A Força traz uma mensagem espiritual poderosa: quando o coração está em paz, nenhuma turbulência externa tem poder de destruir o que foi construído com verdade. A força real é silenciosa, paciente e sábia — e é essa energia que guiará o início da semana.

Tarot

